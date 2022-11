Il sort avec 300 iPhone de l'Apple Store de la 5e Avenue à New York et se fait voler !

Les produits Apple font depuis toujours l'objet de convoitise par les voleurs et bandes organisées, les Apple Store sont souvent le lieu de braquage, mais aussi les clients qui sortent fièrement avec leurs achats. Une incroyable histoire qui s’est passée à New York fait le buzz aux États-Unis, un client qui a fait un gigantesque achat de... 300 iPhone s'est fait voler à la sortie de la boutique de la 5e Avenue à 1h45 du matin.

Il tombe sur plusieurs voleurs avant de réussir à atteindre sa voiture

Selon la station de radio new-yorkaise 1010WINS, un homme de 27 ans qui venait de réaliser l'achat de 300 iPhone à l'Apple Store de la 5e Avenue a été volé quelques minutes seulement après avoir franchi les portes du magasin. Le client marchait vers sa voiture en transportant 300 iPhone 13 dans trois sacs différents, il s'est rapidement fait remarquer dans la rue, car les sacs débordaient d'iPhone avec le logo Apple dessus. Les voleurs ont vite compris que cette personne venait de faire d'importants achats à l'Apple Store.



Une voiture s'est arrêtée à quelques mètres de lui, deux hommes ont ouvert les portes du véhicule et ont menacé le client Apple pour récupérer ses sacs. La victime a résisté aux demandes des voleurs et a reçu un coup de poing au visage avant qu'un sac ne soit pris.

Grâce à la présence des piétons autour et aux cris du client Apple, les voleurs ont rapidement pris la fuite avec 1 sac sur 3. Même si les voleurs n'ont pas eu tous les sacs du jeune homme, ils ont réussi à dérober 125 iPhone neufs et non activés d'une valeur de 95 000 dollars !



Selon la police, le suspect achetait souvent de nombreux iPhone au magasin de la Cinquième Avenue pour les revendre via sa petite entreprise. Grâce aux achats massifs, il obtenait des prix avantageux et récupérait une marge une fois le tout vendu sur internet. On ignore pourquoi il a fait cette séance de shopping en pleine nuit, mais le client Apple s'est probablement dit qu'il y aurait peu de monde dans les rues et donc qu'il passerait inaperçu.



Pour ceux qui ne le savent pas, l'Apple Store de la 5e Avenue à New York est ouvert toute l'année 24h/24, les new-yorkais peuvent se réveiller à 2 heures du matin et aller acheter le nouvel iPhone 14 Pro Max.

Pour le moment, les braqueurs n'ont pas encore été retrouvés, malheureusement, la victime n'a pas eu le réflexe de mémoriser la plaque d'immatriculation du véhicule qui a pris la fuite avec l'un de ses sacs remplis d'iPhone !



