Découvrez le LG 32SQ780S, un nouvel écran 4K avec AirPlay 2 intégré et de l'USB-C 65W

S’investir sur des écrans pour Mac ou PC, c'est participer en permanence à une course à l'innovation, il faut toujours veiller à ce que le concurrent ne propose pas pour le même tarif une meilleure résolution, plus de Hertz ou même une technologie d'affichage plus avancée. À ce petit jeu, LG est un champion, le fabricant excelle dans ce domaine et nous impressionne à chaque fois avec de nouveaux écrans toujours plus performants.

Voici le LG 32SQ780S en 32 pouces

Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas et il n'y a pas de meilleure période qu'actuellement pour commercialiser de nouveaux produits qui seront à coup sûr au pied du sapin !

LG a présenté cette nuit un tout nouvel écran 4K avec des caractéristiques très similaires au Smart Monitor M8 de Samsung qui est lui aussi commercialisé dans une taille de 32 pouces.



Pour ce nouveau modèle d'écran haut de gamme, LG déroule le tapis rouge avec des fonctionnalités très recherchées par les consommateurs, on pense par exemple à la fonctionnalité de streaming webOS 22 intégré qui proposera une expérience identique à celle d'une TV connectée. Vous pourrez utiliser l'interface dédiée pour accéder au tableau de bord de la maison intelligente, on retrouvera également des applications comme Netflix, YouTube, Disney+... L'excellence du streaming vidéo qui sera directement réuni dans votre écran LG !

Il y a aussi la prise en charge de l'AirPlay 2, une petite astuce pour attirer l'attention des clients Apple qui possèdent plusieurs produits pommés à leur domicile. Du côté des connectiques, LG a ajouté de l'USB-C qui est capable de distribuer jusqu'à 65W de puissance à un appareil branché dessus ainsi qu'un port HDMI, USB-A et Ethernet.



Avec cette version, LG n'a pas trop dévié visuellement de ses produits précédents. Le design de son nouveau Smart Monitor est cohérent avec le reste de sa gamme, à l'exception de la finition qui a toujours été en noire et qui là est blanche.

Les autres choses à connaître...

La résolution maximale de l'affichage sera de 3840 x 2160 .

. Le taux de rafraîchissement atteindra 60 Hz , autrement dit, ce ne sera pas un écran fait pour le gaming.

, autrement dit, ce ne sera pas un écran fait pour le gaming. LG promet des images extrêmement claires et des couleurs ultra-précises grâce au DCI-P3 90% (Type) .

. Le support Ergo à l'arrière de l'écran offre la possibilité de lever ou baisser l'écran, vous aurez aussi un pivotement horizontal/vertical.

Pour le moment, le LG 32SQ780S n'est visible que sur Amazon US, il devrait arriver sous peu sur Amazon France. Grâce à la fiche de produit déjà accessible, on sait que le produit sera commercialisé au tarif très abordable de 499,99 dollars. LG n'avance aucune date de sortie, on imagine que l'écran doit être sur la fin de sa phase de production dans les usines partenaires.

