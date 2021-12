Des fonds d'écran de l'intérieur des iPhone 13 remplis de détails

C'est une première depuis la création d'Apple, l'entreprise va bientôt permettre à tous les propriétaires d'iPhone 12, d'iPhone 13 et de Mac (sous Intel) de réparer leur précieux de manière...

Vous avez le choix entre huit motifs différents : Black | Xray | Sunset | Slate | Neon Blue | M1 | Card | Blueprint | Rainbow Bloom | Rainbow . Les fonds d'écran sont conçus pour l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max, mais ils fonctionnent aussi très bien avec l'iPhone 13 et l'iPhone 13 mini. Une jolie performance de nos confrères qui nous proposent donc des wallpapers originaux.

Les schémas de l'iPhone 13 Pro & 13 Pro Max ont été très, très fastidieusement créés dans Sketch en utilisant le fond d'écran iFixit comme guide pour savoir exactement où placer chaque composant. Transistor par transistor, vis par vis, ces fonds d'écran ont lentement pris vie pendant de nombreuses heures. De là, les projets ont été importés dans Pixelmator pour créer une variété de nuances étonnantes pour vos appareils. Et une fois le fond d'écran de l'iPhone 13 Pro terminé, un deuxième projet 13 Pro Max a été créé de toutes pièces. Bien qu'ils partagent de nombreux éléments identiques, la taille et le positionnement des composants ont nécessité une reconstruction complète du projet.

Ces fonds d'écran schématiques ont été créés à partir d'images radiographiques fournies par iFixit. Dans un billet de blog , The Basic Apple Guy explique le processus fastidieux de création de ces fonds d'écran durant plusieurs heures de travail avec Sketch et Pixelmator.

Si vous êtes à la recherche d'un nouveau fond d'écran différent pour votre iPhone, The Basic Apple Guy a sorti une nouvelle collection de fonds d'écran schématiques de grande qualité. Ces fonds d'écran sont conçus pour montrer le "réseau intérieur complexe de composants" qui se cache dans votre iPhone 13. Pour appliquer une image en wallpaper, téléchargez-la depuis notre application iSoft puis ouvrez les options de partage dans Photos avant de la "définir comme fond d'écran".

