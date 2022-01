Des fonds d'écran de l'intérieur des MacBook Pro 2021

Fonds d'écran

Medhi Naitmazi

Après avoir dévoilé fin 2021 une étonnante collection de fonds d'écran schématiques pour les iPhone 13, The Basic Apple Guy est de retour avec des images de l'intérieur des nouveaux modèles MacBook Pro de 14 et 16 pouces avec de superbes détails.



Pour appliquer une image en wallpaper, téléchargez-la depuis notre application iSoft puis ouvrez les options de partage dans Photos avant de la "définir comme fond d'écran".

Wallpapers MacBook Pro 2021

Tout comme les créations réalisées pour l'iPhone 12 et l'iPhone 13, ces fonds d'écran sont basés sur les images publiées par iFixit dans le cadre de leur démontage des MacBook Pro 14 et 16 pouces. Dans les illustrations, vous pouvez tout voir, du système de refroidissement interne à la puce M1 améliorée et plus encore. Il existe même des variantes différentes pour les puces M1 Pro et M1 Max.

Dans un billet de blog, The Basic Apple Guy détaille le très long processus pour arriver à ce résultat impressionnant :

Les schémas de l'iPhone 13 et de l'iPhone 12 font pâle figure comparés à la complexité des designs des MacBook Pros 14 et 16 pouces. Alors que les fonds d'écran de l'iPhone étaient composés de quelque 400 pièces individuelles, les schémas des MacBook Pro 14 et 16 pouces comportent respectivement 3 485 et 3 624 pièces. Plus d'un millier de composants uniques ont été dessinés à la main, superposés et positionnés méthodiquement au cours du processus de création de ces modèles.



Si certains composants, comme le ventilateur, ont nécessité une courbe d'apprentissage importante, d'autres ont été carrément monotones. Non seulement j'ai dû créer des dizaines de puces uniques pour ces fonds, mais j'ai également dû les dupliquer et les arranger des milliers et des milliers de fois.

Ces images sont disponibles en onze couleurs différentes pour les papiers peints de 14 et 16 pouces. Vous pouvez vous rendre sur le site de The Basic Apple Guy pour les télécharger ou bien récupérer quelques versions ci-dessous :

14 pouces

16 pouces

Alors, vous avez pris quels fonds d'écran pour votre Mac ?