Les premières images de l'intérieur du MacBook Air M2

En attendant d'avoir une rafale de photos sur son design extérieur, venez apercevoir le travail minutieux d'Apple sur l'intérieur du MacBook Air M2. Une disposition habituelle et une petite interrogation sur l'emplacement des haut-parleurs.

Que cache le MacBook Air M2 dans son ventre

C'est demain, vendredi 15 juillet 2022, que les clients les plus pressés vont recevoir le tout nouveau MacBook Air M2. Une fois de plus, les premiers tests et les premières images (hors Apple) seront sûrement déployés en fin de journée.



Si ce n'est pas la partie qui nous intéresse le plus, nous pouvons dès à présent découvrir l'intérieur de ce dernier modèle. Grâce aux images publiées par 9To5Mac, nous pouvons confirmer que la plupart des composants sont à leur place habituelle.



On peut apercevoir la charnière, la batterie, le trackpad ou encore les entrées pour les connectiques (prise jack et USB-C). L'imposante batterie en trois parties est bien évidemment présente tout comme le grand dissipateur thermique recouvert de ruban de graphite. Pour rappel, la gamme Air a supprimé le ventilateur.

S'il n'y a pas grand-chose à dire sur cette disposition plutôt classique, il y a en revanche du changement sur la partie des haut-parleurs. Contrairement au MacBook Pro qui possède des haut-parleurs sur le côté du clavier, le MacBook Air M2 a les siens placés dans la charnière.



S'il faut bien sûr attendre les retours d'ici quelques heures, certains supposent que cela pourrait légèrement affecter la qualité sonore. Espérons ne pas avoir une mauvaise surprise comme sur le MacBook Pro M2, plus lent que son aîné, le M1.