MacBook Air M2 : les premières commandes ont été expédiées par Apple

Dès le 15 juillet, Apple lancera en France et à l'international son tout nouveau MacBook Air M2. Les clients qui ont choisi de passer par la précommande et qui ont été les plus rapides recevront leur précieux dès vendredi prochain par UPS ou DHL. Alors que nous ne sommes que mardi, certains suivis de commande affichent déjà une date d’expédition.

Apple démarre la livraison des premières précommandes

Certains acheteurs de MacBook Air M2 dans le monde visualisent sur leur suivi de commande de l'Apple Store en ligne, la mention que leur MacBook a été envoyé depuis quelques heures. Pour d'autres personnes, le suivi d'Apple ne s'actualise pas, mais une notification d'UPS pour la prise en charge d'un colis de la part d'Apple est arrivée dans la boîte mail ou par SMS.

Vous allez probablement dire "Apple commence les expéditions très tôt pour une livraison planifiée dès vendredi", il y a une explication toute simple... Apple expédie les MacBook Air M2 depuis ses usines partenaires en Chine, une fois que la fabrication est terminée. La firme de Cupertino privilégie ce parcours direct plutôt que de s'envoyer le stock de MacBook M2 à l'un de ses entrepôts puis les réexpédier vers les adresses des clients. Cette stratégie est à la fois un gain de temps, mais aussi un transport en moins, ce qui est mieux pour la planète !

Disponible dès vendredi en commande, le MacBook Air M2 commence à partir de 1499€ et monte jusqu'à 1849€ pour le modèle le plus coûteux. Il embarque dans la version d'entrée de gamme un CPU et GPU de 8 cœurs chacun, 8 Go de mémoire unifée et un stockage SSD de 256 Go. Ajoutons à cela un magnifique écran Liquid Retina de 13,6 pouces, une caméra FaceTime Full HD de 1080p et le retour du fameux port de charge MagSafe 3 qu'avait supprimé Apple il y a quelques années.



Les points de vente Apple devraient disposer de certaines configurations dans leur stock le jour du lancement pour les clients qui n'ont pas pu passer commande en ligne. Toutefois, les stocks devraient être limités, il ne faudra pas hésiter à vous présenter très tôt devant la boutique.

