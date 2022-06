Voici les premières photos du MacBook Air M2

Magnifique, merveilleux, incroyable, sublime... Les mots ne sont pas assez nombreux pour décrire la beauté du MacBook Air avec la fameuse puce M2. Si Apple a dévoilé quelques images du nouveau Mac lors de l'événement, des journalistes présents sur place ont eu la chance de le voir de près, de le toucher et même de prendre des photos !

Une beauté indescriptible

On le sait, Apple se soucie du moindre détail en ce qui concerne le design de ses produits, l'entreprise vise à chaque fois le très haut de gamme pour nous impressionner.

Avec le MacBook Air M2 qui sortira le mois prochain aux États-Unis et à l'international (dont en France), Apple a mis le paquet en proposant un design qui atteint clairement la perfection.

La première sensation des journalistes de TechCrunch et The Verge qui étaient sur place a été "Woaw ! Quel écran !".



Apple a officiellement exporté l'écran sans bord avec encoche des MacBook Pro 2021 vers les MacBook Air M2, le géant californien avait conscience que les consommateurs attendaient cela depuis longtemps et qu'une dose de modernité était indispensable face à une concurrence toujours plus agressive !

Pour mentionner quelques caractéristiques techniques, l'écran du MacBook Air M2 embarque :

Du Liquid Retina avec rétroéclairage par LED

Une résolution native de 2 560 x 1 664 pixels à 224 pixels par pouce

Une luminosité de 500 nits

La technologie True Tone

Une large gamme de couleurs (P3)

Une magnifique petite encoche

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, les courbes du MacBook ont été travaillées d'une manière spectaculaire, le design a des airs de MacBook Pro 16 pouces, même si Apple préfère affirmer le contraire en assurant qu'il s'agit bien d'un tout nouveau design.



Sur le côté gauche du MacBook Air M2, on aperçoit le port MagSafe (c'est le grand retour tant attendu), la bonne nouvelle, c'est la possibilité de recharger son Mac tout en profitant toujours des deux ports USB-C à côté pour d'autres accessoires.



Au niveau des connectiques, le port Jack a été sauvé, il est disponible sur le côté droit du MacBook Air M2. Visiblement, sa durée de vie est largement plus importante que sur l'iPhone où il a disparu depuis maintenant un bon bout de temps !

Quelle est votre couleur préférée ?

Pour cette nouvelle génération de MacBook Air, Apple présente plusieurs finitions, il y a l'argent, la lumière stellaire, le gris sidéral ou la finition de minuit.

Dans cet article, on retrouve la finition argent dans la première photo et la couleur minuit (nettement plus foncée) dans les photos suivantes.



Les MacBook Air M2 seront disponibles dès le mois prochain, Apple propose des tarifs de 1499€ et 1849€, la différence se fait évidemment sur les performances. Le plus coûteux possède un GPU de 10 cœurs contre 8 cœurs pour le modèle d'entrée de gamme.