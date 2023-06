Voici les premières captures d'écran de la détection des AirTags sur Android

Avec ses AirTags, Apple avait une bonne intention dès le départ : vous permettre de retrouver facilement et rapidement un objet vous appartenant qui a été égaré. Sans grande surprise, l'AirTag a été détourné pour suivre des personnes sans leur consentement, ce qui a obligé Apple à instaurer une procédure anti-harcèlement à la hauteur des attentes des autorités.

La détection des AirTags sur Android, dès la fin de l'été

Comme l'avait annoncé Google, il y a quelques semaines dans sa conférence Google I/O, les AirTags d'Apple seront bientôt pris en charge pour être détecté à partir d'un smartphone sous Android. Pour éviter une certaine jalousie chez les concurrents, la firme de Mountain View a également travaillé pour qu'une prochaine version d'Android soit aussi capable de trouver les traqueurs d'objets commercialisés par Samsung et Tile. Bien sûr, ils sont moins populaires que l'AirTag, mais ils représentent aussi des problèmes de harcèlement dans les nombreuses enquêtes policières à travers le monde.



Grâce à cette intégration dans Android, les utilisateurs des smartphones avec l'OS de Google pourront être alertés quand quelqu'un glisse un traqueur d'objet Apple/Tile/Samsung dans leur sac à main, dans leur voiture... Pour la première fois depuis l'annonce, nous avons plusieurs captures d'écrans permettant d'avoir un aperçu de ce que donneront les alertes sous Android !

Comme vous pouvez le voir dans les images du tweet en fin d'article, quand le Bluetooth d'un smartphone Android sera activé, celui-ci pourra scanner automatiquement la présence d'un traqueur d'objet et l'utilisateur pourra même lancer manuellement un scan. Pour détecter facilement la localisation de l'AirTag, le propriétaire du smartphone sous Android pourra émettre un son sur l'AirTag, quelque chose qui n'aurait jamais pu être envisageable sans la collaboration d'Apple.



Google mentionne également des recommandations après avoir trouvé l'AirTag, la firme de Mountain View explique comment obtenir de l'aide, l'importance de sauvegarder le numéro de série et comment mettre hors d'état de nuire l'AirTag (en enlevant sa pile) afin d'interrompre la transmission en temps réel de votre localisation.



L'approche avec l'AirTag est exactement la même avec les traqueurs d'objets de Tile et de Samsung. Grâce à cette collaboration avec Google, les trois fabricants pourront offrir plus de sécurité aux victimes de harcèlements dans la rue ou par des proches. Avec cette stratégie, il ne sera plus obligatoire de télécharger l'application d'Apple visant à vous avertir qu'un AirTag vous suit.