Android détecte enfin les AirTags comme iOS

Bonne nouvelle ! L'AirTag est enfin détecté nativement par Android. Si le traqueur Bluetooth d'Apple reste trop longtemps proche d'un smartphone Android inconnu, une notification prévient la personne avec des informations concrètes.

L'AirTag entièrement reconnu par Android

Il y a trois mois, Google a annoncé qu'Android allait prochainement ajouter la détection d'AirTags comme sur iPhone. Une sécurité nécessaire déployée officiellement ce 27 juillet sur les smartphones Android pour le plus grand soulagement des utilisateurs.



Identique à celle de l'iPhone, l'alerte de sécurité se présente sous la forme d'une notification sur le smartphone Android. En cliquant dessus, il est possible d'afficher la dernière localisation de l'AirTag mais également d'activer la fonction "Play Sound" qui, comme son nom l'indique, va lancer un son via le traqueur Bluetooth pour savoir où il se trouve.



De plus, si Google détecte un traqueur inconnu à proximité, elle fournira soit le numéro de série du produit ou alors les quatre derniers chiffres du numéro du téléphone à qui appartient l'objet. Au besoin, il suffira de se rendre dans un commissariat avec ces informations sous la main. Les étapes à suivre pour désactiver physiquement l'AirTag seront, elles aussi, affichées.

Jusqu'à maintenant, il est vrai qu'il était trop facile d'espionner une personne sous Android à l'aide d'un AirTag. Apple a fait de son mieux, mais l'application Tracker Detect publiée sur le Play Store était loin d'être suffisante. Google se devait de réagir et c'est désormais chose faite.



Pour le moment, seuls les AirTags sont détectés par cette nouvelle sécurité d'Android. Il en sera bientôt de même pour les autres marques comme Tile ou encore Chipolo. Toutes les entreprises qui fabriquent des traqueurs Bluetooth ont récemment apporté leur soutien à cette cause pour s'assurer un avenir sécurisé.



À priori, Google prévoir d'intégrer cette sécurité nativement, ce qui sous-entend que "tous les smartphones Android" en seront équipés. Cela reste tout de même à confirmer dans les jours et semaines à venir.