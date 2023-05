Android va bientôt détecter les AirTags comme iOS

1 com

Les AirTags sont nombreux et les smartphones Android aussi. Résultat, les deux géants américains ont travaillé ensemble pour protéger leurs utilisateurs. D'ici peu de temps, l'AirTag sera détectable aussi facilement sur iOS que sur Android.

Apple est présent à la Google I/O

Il était temps… Plus de deux ans après son lancement mondial, l'AirTag d'Apple va enfin être automatiquement détecté par les smartphones Android sans l'aide d'un intermédiaire. Une bonne nouvelle pour la sécurité des usagers qui pour la plupart ne savent même pas qu'une application dédiée à cette tâche est disponible sur le Google Play Store.



À l'heure actuelle, il est encore trop facile d'espionner une personne qui possède un smartphone Android via un AirTag. Une fois mis en place, ce système permettra d'alerter les utilisateurs Android si un AirTag inconnu les traquent au quotidien. Apple et Google avaient promis de travailler main dans la main pour régler ce gros souci, c'est désormais chose faite.

Dans quelques semaines, cette nouvelle sécurité sera disponible sur les smartphones Android du monde entier. Attention tout de même, il sera peut-être obligatoire de posséder un OS assez récent, ce qui n'est pas le cas de tout le monde.



Autre nouveauté à venir, la détection des appareils éteints par le réseau Find My Device d'Android, équivalent de Localiser d'Apple. Jusqu'à maintenant, seuls les produits reliés à internet et donc allumés étaient compatibles avec cette fonctionnalité. Une belle avancée.