Un adaptateur qui transforme CarPlay standard en sans fil (+ promo)

Si vous avez CarPlay dans votre voiture, peu importe la marque, mais que vous devez toujours brancher un câble Lightning, sachez qu'il existe depuis quelques temps des accessoires qui permettent de couper le cordon. Oui, avec le plus célèbre d'entre eux, CarlinKit, vous pouvez accéder à CarPlay sans fil pour une centaine d'euros. Un accessoire qui peut d'ailleurs faire une excellente idée cadeau.

Compatibilité

Le rayon des adaptateurs pour CarPlay sans fil est assez fourni, avec des produits de différentes marques qui fonctionnent plus ou moins selon votre modèle de véhicule. On trouve ainsi Isix, Ottocast, Tnvtec, Masaya et Carlink, entre autre. Si ce dernier a attiré notre attention, notamment parce qu'il est passé récemment à la version 5 et qu'il est compatible Android Auto en plus, les commentaires ne sont pas très bons.



En écumant les différents appareils disponibles, nous vous avons dégoté le meilleur, celui de Isix. Simple, compact et pas cher à ce jour, preuve que ses concepteurs l'améliorent continuellement. Pour moins de 70 euros (avec la promotion), l'accessoire d'Isix propose la meilleure compatibilité CarPlay. La plupart des marques de voitures sont supportées comme BMW, Audi, Mercedes, Ford, Renault, Peugeot, Volkswagen, Opel, Toyota, Kia, Volvo, Skoda, etc. En tout, plus de 600 modèles ont été testés avec le dongle qui se targue de fonctionner sur 98% du parc équipé de CarPlay standard. Il suffit d'avoir iOS 10 au minimum sur votre iPhone, ce qui est loin d'être rare de nos jours.

Installation facile

L'installation de l'adaptateur n'est pas compliquée, vous vous en doutez. Connectez simplement l'adaptateur au port USB de la voiture et appairez-le à l'iPhone. Voici les trois étapes à suivre :

Démarrez votre voiture et connectez le dongle Carplay au port USB-C/USB-A de la console centrale. Cliquez pour rechercher et activer le Bluetooth et le WiFi du téléphone, le signal Bluetooth du téléphone apparaît sur la voiture. Enfin, cliquez sur "Appairage" sur le téléphone portable et sélectionnez "Utiliser Carplay" pour réaliser la connexion sans fil.

C'est tout, il faut une dizaine de seconde que tout soit synchronisé la première fois. Ensuite, ce sera automatique lors de l'allumage de votre voiture. Vous verrez la manipulation dans la vidéo de la société :

Acheter le dongle CarPlay sans fil

Une fois que tout est en place, vous n'avez plus qu'à utiliser CarPlay comme avant. La version sans fil permet exactement les mêmes choses, soit lancer un guidage GPS sur Plans, écouter sa musique préférée, répondre à un SMS via Siri et plus encore. S'il y a parfois une petite latence , sachez que c'est déjà le cas avec CarPlay sans fil de base (la version d'Apple). Au quotidien, vous ne sentirez pas de ralentissement particulier et il n'y a pas plus de problème de connexion qu'à l'accoutumée. En clair, c'est du tout bon, surtout que l'adaptateur de la marque Isix est en promotion à 65 euros au lieu de 79 euros avec un coupon de réduction à cocher.



Avant de l'acheter, prenez juste soin de vérifier que votre voiture est déjà équipée de CarPlay standard. Sinon, il faudra d'abord passer par un autoradio CarPlay comme celui d'Alpine.

Dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà testé ce genre d'accessoire ou si vous comptez le faire prochainement.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.