CarPlay sans fil se déploie dans de nouvelles voitures Hyundai et Kia

CarPlay est un véritable succès dans les véhicules, Apple a réussi à apporter avec succès un système innovant pour le divertissement et l'aide à la conduite. Toutefois, CarPlay rime souvent avec fil, une approche que n'apprécie pas beaucoup d'automobilistes qui doivent brancher à chaque fois un câble Lightning ou USB-C entre leur voiture et leur iPhone. Heureusement, CarPlay sans fil se déploie très rapidement en 2023, les constructeurs automobiles comme Hyundai et Kia sont devenus nombreux à passer au sans-fil pour satisfaire leurs clients.

CarPlay s'améliore

Après des mois d'attente par les propriétaires de véhicules Hyundai et Kia, une avancée a été réalisée dans l'intégration de la technologie CarPlay sans fil. Historiquement, seules les voitures d'entrée de gamme des deux marques sud-coréennes offraient la compatibilité avec CarPlay sans fil, ce qui n'était pas vraiment logique pour les voitures plus haut de gamme.



Heureusement, les choses changent dès aujourd'hui, Hyundai a annoncé une mise à jour logicielle qui associe à la fois CarPlay sans fil et Android Auto, permettant aux conducteurs de se libérer des contraintes des câbles USB. La mise à jour d'octobre 2023, regorgeant d'améliorations, a déjà été déployée en Europe, disponible via les sites web de Hyundai et de Kia.

Hyundai a également mis à disposition plus d'informations sur son site Internet pour guider les utilisateurs désireux d'activer cette fonctionnalité, on vous rassure la procédure est assez simple. En ce qui concerne les listes spécifiques des véhicules éligibles, elles n'ont pas été divulguées. Cette mise à jour représente une évolution majeure pour Hyundai et Kia, elle témoigne aussi de leur engagement à intégrer les dernières technologies pour améliorer l'expérience de conduite de leurs clients.