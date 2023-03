Les voitures Lucid Air intègrent désormais CarPlay sans fil

Lucid Motors a annoncé que tous ses véhicules électriques "Air" sont désormais équipés en série de la fonction CarPlay sans fil d'Apple. Grâce à la prise en charge de cette nouveauté, les propriétaires de Lucid Air qui utilisent un iPhone verront leur iPhone se connecter automatiquement à CarPlay lorsqu'ils entreront dans la voiture, sans qu'il soit nécessaire de le brancher.

CarPlay sans fil

CarPlay est une solution logicielle embarquée qui permet d'afficher sur un écran d'infodivertissement des informations provenant de l'iPhone de l'utilisateur. La plupart des véhicules disponibles aujourd'hui ne proposent que la fonction CarPlay filaire, mais le sans-fil devient de plus en plus courant avec le temps. On peut contrôler Apple Plans, Apple Music, Messages et bien plus encore.



Les utilisateurs peuvent invoquer Siri, passer des appels, consulter leur calendrier ou les itinéraires à partir de l'écran. Il est conçu pour réduire les distractions des conducteurs tout en offrant une interface utilisateur limitée pour des interactions simples.

CarPlay 2.0

Apple travaille sur un tout nouveau CarPlay qui sera capable de tirer parti des multiples écrans des véhicules modernes, comme ceux de Lucid, Mercedes, Audi, BMW, Renault, etc. Aucune annonce officielle n'a été faite, mais la Lucid Air serait un candidat de choix pour le système CarPlay 2.0 d'Apple.

Voitures de luxe

La Lucid Air de Lucid Motors a été élue voiture de l'année 2022 par MotorTrend en raison de son "niveau d'innovation et de sophistication". Il s'agit d'un véhicule électrique de luxe dont le prix débute à un peu moins de 100 000 euros en version Pure et qui monte à plus de 200 000 euros en Air Grand Touring avec plus de 1050 chevaux et près de 900 km d'autonomie.