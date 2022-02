Mark Zuckerberg menace de fermer Facebook et Instagram en Europe

Alexandre Godard

Le PDG de Meta l'a déjà dit par le passé, le système de protection des données en ligne européen est trop contraignant à son goût. En entendant que celui-ci pourrait à l'avenir être encore plus drastique, il s'est directement mis sur la défensive. Résultat, il a émis l'hypothèse que Facebook et Instagram pourraient ne plus fonctionner en Europe. Simple déclaration pour faire pencher la balance de son côté ou réelle menace ?

Les applications Facebook et Instagram supprimées des smartphones européens ?

Facebook et Instagram pourraient bientôt ne plus fonctionner en Europe ! Si cette information paraît au premier coup d'œil assez étrange et même inimaginable, elle est en réalité bien plus concrète qu'il n'y paraît. Dans un rapport remis à la SEC, qui n'est autre que l'autorité des marchés boursiers américains, le groupe Meta (anciennement Facebook) déclare que certains de ses services pourraient ne plus être disponibles eu Europe.



Dans ce cas précis, nous parlons des deux applications type réseaux sociaux parmi les plus populaires au monde, à savoir Facebook et Instagram. La cause, vous la connaissez sans doute, ce sont les problèmes liés à la protection des données personnelles, visiblement bien plus stricte en Europe qu'aux États-Unis.



Le plus gros souci rencontré par Mark Zuckerberg et ses équipes, c'est le transfert de toutes ces données d'un continent à un autre, autrement dit de l'Europe aux USA. L'Europe est actuellement en plein chantier sur ce domaine et il se pourrait justement que les règles concernant la loi RGPD soient durcies dans les mois et années à venir.

Un système similaire à l'anti-suivi publicitaire d'Apple mis en place depuis iOS 14.5 pourrait plaire aux autorités européennes qui voit dans son fonctionnement un bon moyen de protéger les utilisateurs. En revanche, ce système qui oblige déjà Facebook à revoir ses plans sur iOS pourrait être fatal pour le géant américain qui visiblement sous pression commence à faire des menaces dont celle de carrément fermer l'accès à ces deux apps sur notre continent.



Plus le temps passe et plus il semble facile de se rendre compte que tous les milliards engrangés par Meta depuis des années proviennent majoritairement de la publicité ciblée et de la fameuse revente de données personnelles des utilisateurs. C'est uniquement pour cette raison économique que ces menaces viennent à émerger.



Pour finir sur une note plus concrète, il est très peu probable que Facebook et Instagram disparaissent pour les résidents européens. La raison est simple, c'est que même avec toutes les lois du monde, Meta (Facebook) continuera quoi qu'il arrive à engranger des milliards de dollars grâce à nous, les utilisateurs en Europe. Il semble impossible que Mark Zuckerberg s'assoit dessus.



Malgré tout, après quelques calculs qui lui permettent de se rendre compte que sans les lois en vigueur ou à venir il pourrait gagner deux ou trois fois plus, il est facile de comprendre son mécontentement et donc ses nouvelles menaces qui d'ailleurs ne sont pas si nouvelles que ça.