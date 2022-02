Facebook et Instagram resteront disponibles en Europe, changement de discours !

Il y a quelques jours, Mark Zuckerberg, le PDG de Meta annonçait que l'éventualité d'une fermeture de Facebook et d'Instagram pour les utilisateurs européens n'était pas à exclure. Une information qui avait frustré notre ministre de l'Économie Bruno Le Maire qui avait déclaré que l'Europe pourrait très bien se passer de ces deux géants des réseaux sociaux.

Des centaines de millions d'Européens se connectent quotidiennement sur les applications Facebook et Instagram, quand du jour au lendemain le PDG du groupe qui détient ces deux applications annonce que tout pourrait bientôt s'arrêter, cela fait sans surprise un gigantesque buzz.

En effet, Mark Zuckerberg a menacé de suspendre l'accès aux utilisateurs qui résident en Europe si la loi RGPD devenait plus stricte dans un avenir proche.



Le groupe Meta s'est positionné à plusieurs reprises contre le stockage des données des utilisateurs européens en Europe, Zuckerberg souhaite absolument pouvoir continuer à conserver nos données sur les serveurs hébergés aux États-Unis.

Le problème, c'est que la Commission européenne ne voit pas d'un bon œil cette façon de faire qui existe depuis la création de Facebook.

Face à ce sous-entendu d'obliger prochainement le stockage des données en Europe plutôt qu'aux États-Unis, Mark Zuckerberg aurait eu un discours qui a... mal été interprété par les médias du monde entier.

Selon un porte-parole du groupe, il n'y a eu aucune menace d'interdire l'accès à Facebook et Instagram aux utilisateurs européens qui représentent une grosse partie des utilisateurs.

Nous n'avons absolument aucun désir et aucun projet de nous retirer de l'Europe, mais la simple réalité est que Meta et de nombreuses autres entreprises, organisateurs et services, comptent sur les transferts de données entre l'Union européenne et les États-Unis pour exploiter des services mondiaux.



Tout comme 70 autres entreprises européennes et américaines, nous identifions un risque commercial résultant de l'incertitude autour des transferts internationaux de données