Prime Vidéo a ajouté les publicités en France depuis ce matin

Après Netflix et Disney, c’est au tour de Prime Video d’ajouter des publicités sur ses contenus afin d’augmenter ses revenus. Contrairement à ses concurrents, le service de streaming d’Amazon n’ajoute pas un abonnement d’entrée de gamme et un autre premium, Amazon vous demande seulement de payer une option pour supprimer les publicités !

Amazon Prime Video ajoute des publicités

Tôt ce matin, Prime Video a introduit les publicités en France, cette nouveauté marque l’expansion d’une stratégie commerciale déjà mise en place aux États-Unis et dans d’autres pays depuis le début de l’année. La plateforme propose désormais une option permettant aux utilisateurs de profiter de leurs séries et films préférés sans interruption publicitaire, moyennant un supplément de 1,99€ par mois sans engagement.



Ce tarif, considéré comme raisonnable, permet non seulement de supprimer les publicités mais assure également l’accès aux technologies Dolby Vision et Dolby Atmos. En l’absence de ce supplément, les utilisateurs se verront privés de ces avantages, en plus de devoir visionner des annonces publicitaires.

Pour faciliter la gestion de ce nouveau modèle, Amazon a ajouté un logo “Ad” au sein de son application iOS. Ce petit ajout renvoie directement à la page permettant de s’abonner à l’option sans publicité, ce qui simplifie le processus pour les utilisateurs prêts à payer pour éviter les interruptions.



L’introduction de publicités sur Prime Vidéo s’inscrit dans une stratégie plus large visant à financer le développement de contenus de qualité supérieure et à soutenir les investissements à long terme. En diversifiant ses sources de revenus, Amazon espère non seulement enrichir son catalogue avec des productions originales et exclusives mais aussi améliorer l’expérience globale proposée à ses abonnés.



Pour le moment, la France semble être le seul pays en Europe à avoir des publicités sur Prime Video. Toutefois, cette situation va être temporaire, car la Belgique, l’Espagne, l’Italie et plein d’autres pays européens vont avoir la même option payante dans peu de temps.



