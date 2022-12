Depuis 2014, le prix d'un abonnement de streaming en France a augmenté de 41%

Les services de streaming vidéo ont complètement changé nos habitudes comparées à celles qu'on avait il y a 15 à 20 ans en arrière. On télécharge moins de contenus sur les plateformes légales et illégales, on regarde des films et séries directement depuis une application dédiée et ne parlons même pas des vidéos club qui sont désormais un lointain souvenir qu'on a presque tous oublié. Si cela a été dans l'ensemble bénéfique, cette nouvelle habitude du streaming à la maison a provoqué une hausse des dépenses mensuelles. Maintenant, on paie un abonnement à Netflix, Apple TV+, Disney+... Des coûts supplémentaires et qui ne cessent d'augmenter !

Une évolution tarifaire de 41% en

8 ans pour Netflix

Selon une récente étude d'HelloSafe, les abonnements aux services de streaming ont fortement augmenté ces 8 dernières années. Les résultats de l'étude montrent que le leader du secteur (Netflix) a rapidement pris ses aises en France, le service est arrivé en 2014 avec des offres aux tarifs raisonnables puis les prix ont progressivement monté au fur et à mesure que l'offre est devenue populaire et que le catalogue s'est agrandi.

HelloSafe mentionne une hausse tarifaire de 41% depuis le lancement de Netflix en France !

Abonnement Tarifs en 2014 Tarifs en 2022 Netflix Essentiel 7,99€/mois 8,99€/mois Netflix Standard 8,99€/mois 13,49€/mois Netflix Premium 11,99€/mois 17,99€/mois

Malheureusement, Netflix est loin d'être le seul service de streaming à avoir augmenté ses prix en France. L'entreprise de Reed Hastings est restée un long moment sans réel concurrent, mais aujourd'hui le paysage de ce marché est complètement différent puisqu'on aperçoit d'autres services comme Disney+, Apple TV+, Lionsgate+, Paramount+, Canal+ Series, Salto, OCS... De nouveaux acteurs qui ont eu pour certains la même approche que celle de Netflix : un démarrage avec un prix "light" puis une montée progressive de prix.

Un prix moyen assez élevé

Quand on observe l'ensemble de ces abonnements, on remarque que le prix moyen d'un forfait mensuel est de 9,37€ en France. Certains services proposent des tarifs annuels ce qui permet de réduire les coûts, mais ils ne sont pas nombreux, il n'y a que Prime Video (69€) et Disney+ (89,90€).

Est-ce que cette approche va évoluer avec le temps ? Ce n'est pas à exclure, les consommateurs apprécient les forfaits annuels qui permettent d'économiser 15, 20€ ou plus comparer à un abonnement qui se renouvelle tous les mois.

Certains services comme Netflix sont toutefois réticents à l'idée de déployer ce type d'abonnement, cela représenterait de la perte financière et ce n'est clairement pas le moment après une année 2022 difficile en termes de croissance.



D'autres acteurs comme Disney+ ont compris que le forfait annuel à des côtés positifs. Une personne qui paie un tarif fixe à l'année peut être parfois plus rentable qu'un abonné qui conservera son abonnement 3-4 mois, le suspendra 4 mois puis reviendra quand une série aura attiré son attention.

En 2021, Netflix était toujours le grand leader

D'après les données recueillies par HelloSafe, Netflix domine toujours très largement le marché du streaming en France.

Voici le classement pour 2021 :

Netflix : 68% myCANAL : 12% Amazon Prime Video : 11% Disney+ : 5% Autres : 4%

L'étude a privilégié les résultats d'une année complète plutôt que communiquer les résultats de l'année 2022 qui n'est pas encore terminée.

On remarque que Disney+ a beaucoup de chemin à faire en France pour arriver au niveau de Netflix et de Prime Video, même si l'écart est nettement moins important avec le second.



Source