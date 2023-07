iPhone 15 Pro : des problèmes avec les écrans fournis par LG Display

Avec les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, Apple a décidé de couper la poire en deux et de commander des écrans chez Samsung Display et LG Display, c'est une façon pour Apple de ne pas dépendre que d'un fournisseur. En voulant faire jouer la carte de la concurrence et obtenir probablement des prix plus compétitifs, Apple semble avoir fait une erreur puisque des retours négatifs viennent de remonter à propos de LG Display.

LG Display pourrait ralentir la production de masse des iPhone 15 Pro

Selon un récent rapport de la chaîne d'approvisionnement, Apple rencontrerait en ce moment des difficultés avec son fournisseur LG Display chargé de fournir les écrans LTPO OLED des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max qui seront annoncés dans 2 mois. Comme à son habitude, Apple cherche à produire un maximum de modèles d'iPhone 15 pendant l'été pour se constituer un stock suffisant pour la phase de précommande et de lancement, mais malheureusement les problèmes rencontrés par LG Display pourraient provoquer un retard.



Pour l’instant, le rapport n'est pas en capacité d'affirmer ou non que ce sera le cas, toutefois, il est évident que le risque est présent puisqu'il y a peu de chance que Samsung Display rattrape le retard de son concurrent, il y a des chaines de productions à prévoir, des salariés à recruter... Tout ne peut pas être changé du jour au lendemain quand une planification et une organisation a lieu plusieurs mois à l'avance.

Qu'est-ce qui se passe précisément ?

Ce rapport reste tout de même surprenant, car LG Display a une grande expérience dans les écrans pour smartphones et une maîtrise parfaite des écrans OLED. En réalité, cette difficulté rencontrée par LG Display serait la faute d'Apple, le géant californien utilise un nouveau processus de fabrication pour l'iPhone 15 Pro, une méthode qui lie l'écran au cadre, un peu comme avec ce qui est fait avec l'Apple Watch Series 7. Le problème, c'est que les écrans fournis par LG Display ne sont pas conçus pour ce processus de fabrication.



C'est le premier gros "couac" de LG Display depuis le début de la collaboration avec Apple, le fournisseur d'écrans a commencé à travailler avec la firme de Cupertino en novembre 2022 et depuis Apple a toujours été satisfait de LG Display qui a su s'adapter et répondre à toutes les exigences qualité.



La bonne nouvelle, c'est que les iPhone 15 et iPhone 15 Plus ne seront pas concernés par ces problèmes, si vous êtes intéressés par ces modèles, il n'y a pour l'instant aucun retard. Toutefois, ça risque de se compliquer pour les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max si Apple ne trouve pas une solution rapide avec LG Display.



