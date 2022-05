tvOS 15.5.1 et HomePod 15.5.1 sont disponibles pour tous les utilisateurs

En même temps que la publication d'iOS 15.6, iPadOS 15.6 et macOS 12.5, Apple a lancé la première bêta de tvOS 15 pour les Apple TV, HomePod 15.6 pour les HomePod et watchOS 8.7 pour les Apple...

Apple a publié aujourd'hui tvOS 15.2, la deuxième mise à jour majeure du système d'exploitation de ses box depuis septembre 2021. tvOS 15.2 arrive plus d'un mois après le lancement de tvOS...

Pour réaliser le téléchargement et l'installation de la mise à jour d'un HomePod, tout se passe depuis l'application "Maison" de votre iPhone.

Si vous possédez une Apple TV HD, Apple TV 4K, un HomePod de 1ère génération ou un HomePod mini, une importante mise à jour vous attend dans les réglages . Celle-ci a pour objectif d'apporter une meilleure expérience utilisateur et corrige les petits bugs qui peuvent parfois être frustrants au quotidien. Que ça soit pour tvOS ou le logiciel du HomePod, Apple n'apporte aucune informations sur les modifications et améliorations qui ont été réalisées par les développeurs qui gèrent ces deux systèmes d'exploitation. Toutefois, l'entreprise recommande fortement de mettre à jour les appareils cités ci-dessus.

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de l'Apple TV HD, de l'Apple TV 4K et du HomePod, Apple publie ce soir deux nouveaux firmwares accessibles à l'ensemble des utilisateurs. Il s'agit essentiellement d'une mise à jour corrective qui règle quelques instabilités et optimise les performances.

