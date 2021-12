Apple TV+ : de nouveaux économiseurs d'écran sont disponibles depuis tvOS 15.2

Si vous êtes un utilisateur régulier de l'Apple TV, vous avez probablement déjà vu les magnifiques économiseurs d'écran de tvOS. Apple a survolé plusieurs lieux dans le monde (essentiellement aux États-Unis) pour offrir de magnifiques images qui se déclenchent au bout de longues minutes sans toucher à votre Siri Remote.

Apple nous montre les paysages d'Islande et d'Écosse

À l'occasion de la disponibilité de tvOS 15.2, Apple propose de nouveaux économiseurs d'écran pour son Apple TV.

Les équipes dédiées pour les enregistrements vidéos ont été sollicitées pour se rendre en Islande et en Écosse afin de capturer de nouvelles images à bord d'un avion avec une caméra en 4K (peut-être un iPhone 13 Pro Max).

À travers cette décision, Apple souhaite faire découvrir aux utilisateurs de l'Apple TV de nouveaux paysages que beaucoup ne connaissent pas.

On retrouve au total un ajout de 9 nouveaux économiseurs d'écran qui seront instantanément disponibles quand vous aurez installé tvOS 15.2 sur votre Apple TV.

Au cas où vous ne les avez pas, vous pouvez forcer le téléchargement des nouvelles vues aériennes directement depuis les réglages de l'Apple TV, pour cela direction : Réglages -> Général -> Économiseur d'écran -> Télécharger une nouvelle vidéo puis passez la fréquence en "quotidien".



À l'heure actuelle, les équipes d'Apple ont enregistré des vues aériennes dans plusieurs pays et lieux dans le monde, on compte actuellement :

L'Afrique (de nuit)

L'Afrique (de jour)

L'Alaska

L'Antarctique

Océan Atlantique vers l'Espagne et la France

L'Australie

Barracuda

Des fonds sous-marins

Des dauphins en Californie

La forêt de Varech en Californie

Las Vegas depuis l'espace

Les Caraïbes de nuit depuis l'espace

Les Caraïbes de jour depuis l'espace

La Chine

Des dauphins au Costa Rica

Les fonds sous-marins au Rayons cownose

Dubaï

Le Grand Canyon

Les requins du récif gris

Le Groenland

Hawaï

Hong Kong

Des baleines à bosse

L'Islande

L'Iran depuis l'espace

L'Afghanistan depuis l'espace

L'Irlande vers l'Asie de nuit depuis l'espace

L'Italie vers l'Asie de nuit depuis l'espace

Les fonds sous-marins Jacks

Les fonds sous-marins Kelp

De la Corée du Sud vers le Japon de nuit depuis l'espace

Le désert de Liwa

Londres

Los Angeles

New York

New York de nuit

New York depuis l'espace

La Nouvelle-Zélande depuis l'espace

Le Delta du Nil depuis l'espace

L'Amérique du Nord depuis l'espace

Les fonds sous-marins Corail Palau

Les fonds sous-marins Gelée Palau

Les montagnes Patagonie

Le corail de la mer Rouge

Le Sahara vers l'Italie depuis l'espace

San Francisco de jour

San Francisco de nuit

L'Écosse

Les Étoiles de mer (localisation non définie)

Les fonds sous-marins de Sceaux

L'Afrique du Sud vers l'Asie du Nord depuis l'espace

La Californie du Sud vers la Basse-Californie depuis l'espace

Les vagues de Tahiti

L'Afrique de l'Ouest aux Alpes depuis l'espace

Yosémite en Californie

Sur tous les économiseurs d'écran, les enregistrements sont au ralenti pour permettre de profiter au maximum des paysages et monuments. Tous les économiseurs d'écran réalisés depuis l'espace ont été enregistrés depuis la Station spatiale internationale.

Découvrez tous les économiseurs d'écran sur le site Bzamayo.com.



