tvOS 15.4 est disponible en Release Candidate sur Apple TV et HomePod

En plus d'iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 et macOS Monterey, Apple a également publié une version bêta publique de tvOS 15 cette semaine. Si vous vous demandez comment installer la nouvelle version...

Apple a publié aujourd'hui tvOS 15.2, la deuxième mise à jour majeure du système d'exploitation de ses box depuis septembre 2021. tvOS 15.2 arrive plus d'un mois après le lancement de tvOS...

Apple a diffusé aujourd'hui aux développeurs l'ultime bêta d'iOS 15.3, iPadOS 15.3 et tvOS 15.3. Il s'agit des versions Release Candidate qui nous arrivent une semaine après le lancement des...

C'est peu, mais les mises à jour de tvOS sont généralement mineures, se concentrant principalement sur les corrections de bugs et les améliorations sous le capot plutôt que sur les changements majeurs orientés vers l'extérieur. La nouvelle mise à jour devrait être disponible dans 1 à 2 semaines maximum pour tous les utilisateurs éligibles. Apple souhaite vérifier dans un premier temps les possibles bugs et instabilités avant un déploiement à grande échelle.

En ce qui concerne les nouveautés sur Apple TV HD, Apple TV 4K 2017 et Apple TV 4K 2021, tvOS 15.4 ajoute :

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.