Apple publie la Release Candidate d'iOS 15.3, iPadOS 15.3 et tvOS 15.3

Il y a 3 heures

iOS / Apple TV

Medhi Naitmazi

Apple a diffusé aujourd'hui aux développeurs l'ultime bêta d'iOS 15.3, iPadOS 15.3 et tvOS 15.3. Il s'agit des versions Release Candidate qui nous arrivent une semaine après le lancement des bêtas 2 et plus d'un mois après le lancement d'iOS 15.2 et d'iPadOS 15.2.

iOS 15.3 / iPadOS 15.3

iOS 15.3 peut être téléchargés via le site Apple Dev Center ou par connexion Wifi si vous avez déjà procédé à l'installation du profil approprié sur un iPhone ou un iPad.



On ne sait pas encore ce que contiennent les nouvelles versions d'iOS 15.3 et d'iPadOS 15.3, rien n'a été détecté à part un changement de texte concernant la partie iCloud Private Relay, ce qui laisse supposer qu'Apple va utiliser cette version intermédiaire à des fins de stabilisation.



Pourtant, il y a quelques fonctionnalités annoncées en juin dernier qu'Apple doit encore mettre en œuvre, comme le contrôle universel et la prise en charge des cartes d'identité et permis dans l'application Wallet. Le contrôle universel permettra de contrôler plusieurs Mac et iPad à l'aide du même clavier et de la même souris, et Apple a récemment déclaré que cette fonctionnalité serait disponible au printemps 2022. Il n'y avait aucun signe de Universal Control dans les bêtas, il semble donc qu'il sera plutôt disponible dans iPadOS 15.4.

tvOS 15.3

Les mises à jour de tvOS sont souvent mineures, se concentrant sur les corrections de bugs et les améliorations sous le capot plutôt que sur les changements d'interface pour les utilisateurs. Nous ne savons pas encore ce qui est inclus dans la mise à jour tvOS 15.3, mais nous mettrons à jour cet article si quelque chose de nouveau est trouvé. Vous pouvez l'installer sur votre Apple TV 4K ou Apple TV HD en passant également par le site développeur d'Apple.