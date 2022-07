Des problèmes d'approvisionnement pour l'iPhone 14, mais avec un impact limité

Apple semble toujours confrontée à des problèmes d'approvisionnement pour ses futurs iPhone 14, car certains fournisseurs de dalles OLED et de mémoire sont frappés de plein fouet par la pénurie, selon l'analyste Ming-Chi Kuo. Malgré tout, cette situation devrait avoir un impact limité sur la production de masse à venir, et donc sur la sortie des quatre iPhone 14.

Le contexte

Les premiers problèmes de chaîne d'approvisionnement ont été signalés il y a quelques semaines. Au début du mois, DigiTimes indiquait qu'Apple réduisait les commandes d'iPhone 14 de 10 %, alors qu'elle s'attendait à une forte demande pour cette gamme très attendue. Selon nos confrères, le problème a commencé lorsque TSMC, le fournisseur de puces d'Apple, a vu trois clients majeurs ajuster leurs commandes, aggravant ainsi la situation déjà préoccupante des semi-conducteurs.



Rapidement, Kuo a contredit le rapport en disant que "les légers ajustements d'Apple pour les prévisions de livraisons d'iPhone sont courants, y compris les nouveaux modèles avant les productions de masse." À l'époque, Kuo avait ajouté qu'Apple ne modifie généralement pas de façon marquée les prévisions d'expédition des nouveaux iPhone avant de lancer les nouveaux modèles et de confirmer la demande réelle du marché.

La situation à date

Maintenant, Kuo persiste et signe en disant qu'il y a un problème d'approvisionnement mais qu'il aura "un impact limité sur la production de masse à venir de l'iPhone 14 car d'autres fournisseurs peuvent combler le manque."



L'analyste donne également quelques petits détails sur ce qui se passe en coulisse. En ce qui concerne la mémoire, Kuo dit que Samsung est presque le seul fournisseur pour le troisième trimestre 2022 et peut répondre à la demande de montée en puissance de la production de l'iPhone 14 Pro. Micron et SK Hynix livreront probablement au plus tôt au quatrième trimestre 2022, car le calendrier de certification du premier a commencé plus tard et le second a rencontré des problèmes de qualité.



Concernant les panneaux d'affichage, Samsung et BOE peuvent largement combler le déficit d'approvisionnement initial causé par les problèmes d'apparence des dalles de LG Display (iPhone 14 Max et iPhone 14). Et LG devrait rapidement solutionner le problème.



Il est également intéressant de noter que, bien qu'Apple ait eu quelques problèmes de qualité avec les dalles OLED de BOE avec la gamme d'iPhone 13, il semble que tout va bien, car la société a gardé le fabricant comme l'un de ses fournisseurs pour les modèles d'iPhone 14.

L'annonce des iPhone 14

Apple annoncera la série iPhone 14 à la mi-septembre, probablement lors du keynote du 13 septembre 2022. Restez dans le coin pour découvrir les nouveaux modèles, dont les "Pro" seront affublés d'un écran sans encoche (mais avec deux trous), d'une puce A16, d'une dalle toujours allumée et plus encore comme une batterie plus conséquente.