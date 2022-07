iPhone 14 : des problèmes de qualité sur l'appareil photo arrière

L'analyste Ming-Chi Kuo a expliqué la semaine dernière que certains fournisseurs de mémoire et d'écrans d'Apple sont confrontés à une pénurie de composants, ce qui devrait entraîner un impact limité sur les expéditions de l'iPhone 14 cet automne. Dans un nouveau rapport, Kuo affirme qu'Apple pourrait une fois de plus devoir changer de fournisseur car certains objectifs de la caméra arrière de l'iPhone 14 ont souffert de "problèmes de qualité".

Largan remplace Genius pour Apple

Comme le détaille l'analyste sur Twitter, certains des objectifs de caméra fournis par Genius "ont souffert de problèmes de qualité liés à des fissures dans le revêtement." Kuo précise également que la société américaine a déjà transféré une commande d'environ 10 millions d'unités d'objectifs de Genius à Largan, une autre société taïwanaise spécialisée dans les objectifs, afin d'éviter des retards importants dans la production de l'iPhone 14.



Malgré ces contretemps, l'analyste estime que Largan est plus que capable de combler le déficit d'approvisionnement. Selon lui, Genius devrait prendre jusqu'à deux mois pour résoudre les problèmes de fissures dans le revêtement de ses objectifs. Si cela prend plus de temps, Largan devrait rester le principal fournisseur d'objectifs pour la gamme de l'iPhone 14.



Malgré ce nouveau problème, il est peu probable qu'Apple retarde la sortie de l'iPhone 14. La firme de Cupertino maintiendra le keynote du 13 septembre 2022, quitte à ne mettre en rayon que quelques exemplaires.



D'autre part, Apple a tout récemment élargi sa liste de fournisseurs de composants pour les modèles iPhone 14 Pro, les circuits intégrés de SG Micro ayant passé la certification de qualité de l'entreprise. Cela montre que la société prépare un "plan B" pour éviter des retards importants dans les expéditions d'iPhone 14.

Les nouveautés de l'iPhone 14

Apple devrait présenter quatre nouveaux modèles d'iPhone cette année. Cependant, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max seront les seuls à disposer d'une puce A16 et d'un nouveau design d'écran avec une découpe en forme de pilule au lieu d'une encoche. Les modèles Pro de cette année seraient également dotés d'une nouvelle caméra large de 48 mégapixels capable de filmer des vidéos 8K.



L'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max bénéficieront également de la plus grande mise à niveau de la caméra frontale depuis des années, avec un nouvel objectif f/1.9 à plus grande ouverture et un autofocus pour de meilleures performances en basse lumière.



Quant aux modèles de base de l'iPhone 14, ils devraient être fortement basés sur les caractéristiques actuelles de l'iPhone 13 avec des mises à niveau mineures de l'appareil photo, une batterie plus grande et 6 Go de RAM au lieu de 4 Go. La mise à niveau la plus notable pour la gamme de milieu de gamme cette année sera le remplacement de l'iPhone 14 mini par un iPhone 14 Max (ou Plus) avec un écran de 6,7 pouces.