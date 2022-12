C’est possible de changer la police système d’iOS 16 sans jailbreak

Nous avons récemment partagé le premier outil de jailbreak iOS 16, qui permet aux utilisateurs de lire et de modifier les fichiers système internes, ouvrant ainsi un tout nouveau monde de possibilités en matière de personnalisation. Cependant, un développeur a réussi à utiliser un exploit trouvé dans iOS 16 pour changer la police d’écriture par défaut du système sans jailbreak. Si vous en avez marre de la font San Francisco, suivez le guide !

Zhuowei Zhang a partagé son projet sur Twitter, qu'il appelle une "application de preuve de concept". Selon lui, l'application qu'il a développée utilise l'exploit CVE-2022-46689 pour surcharger la police par défaut d'iOS, afin que les utilisateurs puissent personnaliser l'apparence du système avec une police différente de celle par défaut (qui est donc San Francisco).

L'exploit CVE-2022-46689 affecte les appareils fonctionnant sous iOS 16.1.2 ou des versions antérieures du système d'exploitation, et il permet essentiellement aux applications d'exécuter du code arbitraire avec les privilèges du noyau. La faille a été corrigée avec la version iOS 16.2, qui a également corrigé un certain nombre d'autres failles de sécurité découvertes dans la version précédente du système d’exploitation mobile d’Apple.



Comme iOS possède son propre format de police, le développeur a réalisé l'expérience en utilisant seulement quelques fonts, dont DejaVu Sans Condensed, Serif, Mono et Choco Cooky. Et au cas où vous vous poseriez la question, Choco Cooky est la police bizarre qui était préinstallée par défaut sur les smartphones Samsung. Maintenant, vous pouvez enfin l'avoir sur votre iPhone.



Zhang explique que le processus devrait être sûr pour tout le monde, puisque tous les changements sont annulés après le redémarrage de l'appareil. Le développeur recommande néanmoins aux utilisateurs qui essaient l'application de sauvegarder leurs appareils avant de remplacer la police système par défaut. Il détaille également que le changement ne concerne qu'une partie du texte sur iOS, car d'autres parties du système utilisent des polices différentes.



Made an app that overwrites the iOS system font using CVE-2022-46689.https://t.co/LnzMbA2VYA

It works on iOS 16.1.2 and below on unjailbroken devices.

Four fonts are included: DejaVu Sans Condensed, Serif, Mono, and Choco Cooky (because Samsung). pic.twitter.com/gTSWDB62EH