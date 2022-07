Comment facilement changer les coordonnées GPS de l'iPhone sans jailbreak

Nous sommes dans une ère où nous voulons tous être en sécurité quoi qu'il arrive. Mais parfois, le traceur de localisation de notre notre appareil nous met en difficulté. Nous ne disons pas que ces ennuis peuvent mettre la vie en danger, mais parfois ils peuvent coûter votre sécurité.



Dans ce cas, changer la localisation peut être utile. Les utilisateurs d'Android ont l'avantage de pouvoir le faire sans y réfléchir à deux fois. Mais ce n'est pas le cas des utilisateurs d'iPhone. Afin de changer l'emplacement, ils doivent jailbreak l'appareil.

Mais faites-vous confiance si nous disons que maintenant vous pouvez changer la localisation de l'iPhone sans jailbreak ? Nous sommes sûrs que cela va vous surprendre. Eh bien, ne vous inquiétez pas et continuez à lire jusqu'à la fin. C'est parti !

Partie 1 : Que devez-vous savoir sur le changement d'emplacement sans jailbreak ?

Q1. Puis-je changer la localisation de mon iPhone sans jailbreak ?

Réponse : Oui, changer la localisation de l'iPhone sans jailbreak est possible. Mais pour cela, il faut avoir recours à des outils tiers. Sans ces outils, les utilisateurs ne peuvent pas le faire.

Quand il s'agit de choisir un outil tiers, vous devez vérifier si il est sécurisé, facile à utiliser et compatible avec votre appareil ou non.

Q2. Que devez-vous faire avant de modifier la position GPS de votre iPhone ?

Réponse : Avant de modifier la position GPS de l'iPhone, nous vous recommandons de désactiver les services de localisation sur l'iPhone. Les étapes pour désactiver la localisation sont :

Étape 1 : Allez dans les paramètres de votre appareil.

Étape 2 : Cliquez sur "Confidentialité" et sélectionnez "Services de localisation".

Étape 3 : Activez ou désactivez l'option.

Q3. Existe-t-il des moyens simples de tromper/modifier la localisation d'un iPhone/iPad sans jailbreak ?

Réponse : Oui, il existe un moyen facile pour les utilisateurs de jailbreaker l'appareil. Attendez et continuez à lire dans le paragraphe suivant. Ici, nous partageons les détails sur l'un des meilleurs outils pour changer la localisation de l'iPhone sans jailbreak. Cet outil est également applicable aux appareils Android.

Partie 2 : Comment changer la localisation de l'iPhone sans jailbreak

Lorsque vous avez hâte de changer l'emplacement de l'iPhone sans jailbreak, ne cherchez pas un autre outil quand vous pouvez avoir iMyFone AnyTo iPhone GPS Location Changer. Ce logiciel est une solution unique pour tous les utilisateurs de Android et les utilisateurs d'iPhone qui ne souhaitent pas partager leur emplacement avec quelqu'un autour.



Vous n'aurez pas besoin de jailbreaker l'appareil pour l'utiliser sur iPhone. Il y a tellement de fonctionnalités intégrées dans cet outil, ce qui en fait l'une des meilleures options. Cela signifie simplement que si vous disposez de cet outil, vous n'aurez plus à vous soucier de votre emplacement GPS.



Les caractéristiques qui font de iMyFone AnyTo Location Changer un outil ultime sont les suivantes :

Il est utile pour changer le GPS de l'iPhone de façon transparente. Les utilisateurs n'auront pas besoin de se procurer une autre application tierce pour l'utiliser.

Il est compatible avec Android et iOS. Indépendamment de l'appareil qu'un utilisateur possède, il peut l'essayer et changer son emplacement actuel.

Elle prend en charge toutes les applications de médias sociaux et les jeux AR comme Pokemon GO qui nécessitent un accès à votre localisation.

Utile pour configurer des lieux fictifs sur les applications de rencontre.

Voici les étapes faciles pour simuler la localisation d'un iPhone avec iMyFone AnyTo :



Étape 1. Installez et lancez iMyFone AnyTo sur votre ordinateur Mac ou PC. Appuyez sur "Get Started".

Étape 2. Connectez ensuite votre appareil au PC. Maintenant, vous pouvez également connecter votre appareil avec le même Wi-Fi.

Étape 3. Ensuite, la carte se charge automatiquement. Vous pouvez sélectionner ou entrer n'importe quel endroit sur la carte que vous voulez à simuler.

Étape 4. Cliquez sur "Déplacer" pour que votre emplacement soit remplacé par l'endroit que vous avez choisi. Ouvrez Google map sur votre iPhone, le GPS de l'iPhone s'est également déplacé vers l'endroit de votre choix.

Conclusion sur AnyTo

iMyFone AnyTo Location Changer est l'un des outils recommandables pour tous les utilisateurs à la recherche d'une solution qui les aide à changer l'emplacement de l'iPhone sans jailbreak. Cette application a une interface simple à comprendre et les utilisateurs n'ont pas besoin de connaissances techniques pour l'utiliser. Si vous cherchiez à modifier votre position GPS, téléchargez cette application maintenant. A coup sûr, vous serez en mesure de changer votre emplacement facilement sur iOS et Android.



Ceci est un article sponsorisé par l'éditeur.