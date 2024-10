Le nouvel outil d'Apple pour vous donner envie d'acheter l'iPhone 15

D'une manière intelligente, Apple propose un nouveau comparateur d'iPhone sur son site officiel. En passant par lui, on accède à une nouvelle manière d'analyser les différences entre deux modèles avant de pourquoi pas craquer pour le dernier iPhone. Testez-le.

Une idée ingénieuse

Apple lance une nouvelle page "Raisons de la mise à niveau" sur son site web. Via cette interface, on retrouve un comparateur d'iPhone repensé, permettant de découvrir toutes les différences entre tel et tel modèle comme si on était sur une fiche produit. Une manière efficace de savoir si cela vaut le coup de changer de smartphone ou non.

En sélectionnant deux modèles, on accède à une suite d'informations présentées de la même manière qu'une page produit d'iPhone. Une mise en page agréable qui offre un joli aperçu des avantages et qui peut plus facilement donner envie de passer à la caisse.



Comme vous pouvez le constater, le choix est limité. Pour le premier comparé, Apple laisse le choix de l'iPhone 11 à l'iPhone 12 Pro Max. La marque n'a pas jugé bon de comparé un iPhone 13/14 avec un iPhone 15, les nouveautés n'étant pas assez nombreuses. Idem pour le deuxième modèle à comparer, seule la gamme iPhone 15 est sélectionnable. Si vous souhaitez acheter un autre iPhone que le 15, l'ancien comparateur reste disponible.