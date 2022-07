iOS 16 : la bêta publique devrait être accessible dès cette semaine

Depuis l'annonce d'iOS 16, Apple a donné l'accès à sa bêta qu'aux développeurs de son écosystème. En réalité, le géant californien a voulu s'assurer qu'il n'y avait pas de bugs ou d'instabilités majeurs avant d'ouvrir les portes à la bêta publique. Aujourd'hui, nous sommes à plus d'un mois du programme de bêta et Apple devrait inaugurer de manière imminente les inscriptions à la bêta publique !

Avec les développeurs, Apple obtient quotidiennement beaucoup de remontées pour corriger les divers bugs et plantages qui existent sur iOS 16. Toutefois, un renfort serait le bienvenu. En effet, le géant californien ne serait pas contre l'ouverture d'iOS 16 bêta aux testeurs publics, l'entreprise a conscience que cela fera plaisir à ceux qui n'ont toujours pas pu tester les nouvelles fonctionnalités d'iOS 16, mais aussi cela provoquera une masse de remontées supplémentaires dans la recherche intensive des bugs.



Selon MacRumors, la bêta publique arrivera à coup sûr cette semaine, le média américain mise sur mercredi au plus tard.

Cette précision n'est pas là par hasard, car le célèbre journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, avait déclaré dans un tweet le mois dernier que la bêta publique commencerait au cours de la semaine du 11 juillet. Ça tombe, bien puisque nous y sommes.



Évidemment, dès que la bêta publique est accessible, vous serez les premiers au courant grâce à iPhoneSoft. Même quand la rédaction est en vacances, on essaie de faire au mieux pour vous tenir informer !

On n'accède pas au programme de bêta publique comme on télécharge une application sur l'App Store, c'est légèrement plus compliqué, car une inscription est obligatoire.



Que ça soit iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura, tvOS 16, watchOS 9 et le HomePod Software 16, vous pouvez vous inscrire et enregistrer vos appareils sur le site dédié d'Apple.

Dès que vous ferez partie du programme, vous recevrez automatiquement dans les réglages de vos appareils les nouvelles bêtas jusqu'à la version définitive qui arrivera en septembre.



Une fois sur le site, voici les étapes à suivre :

For those wondering where iOS 16 beta 2 is, the public beta (developer beta 3) should be out the week of July 11. So, based on past history, I’d guess that beta 2 is next week, with beta 3 to follow 2 weeks after that.