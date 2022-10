Rumeur : iPadOS 16.1 arrivera à la fin octobre

Cette année, Apple a fait le choix de décaler à octobre la sortie de sa mise à jour majeure d'iPadOS, une décision qui a été surprenante, car Apple publie toujours les nouvelles versions d'iOS et d'iPadOS le même jour. La raison qui a été invoquée par les indiscrétions mentionnait un retard dû au développement de la fonctionnalité Stage Manager qui avait pris un peu trop de temps.

Depuis la fin du mois d'août, nous savons qu'iPadOS 16 sortira courant le mois d'octobre, cependant les précisions à ce sujet sont toujours restées très vagues. Aujourd'hui, le journaliste Mark Gurman révèle sur son compte Twitter avoir obtenu une information très précieuse à propos de la date approximative de mise en ligne d'iPadOS 16.1.



Selon Gurman, iPadOS 16 sera déployé à l'ensemble des propriétaires d'iPad éligibles dans la semaine du 24 octobre, probablement le lundi ou mardi à 19h00. Apple devrait publier iPadOS 16.1 directement sans passer par iPadOS 16, cette mise à jour devrait débarquer la même soirée que le lancement d'iOS 16.1 qui est en bêta depuis plusieurs semaines.

Pour rappel, iPadOS 16.1 sera compatible avec tous les modèles d'iPad Pro actuellement commercialisés, l'iPad Air 3 et les modèles ultérieurs, l'iPad de 5e génération et les modèles plus récents ainsi que l'iPad mini 5 et les versions ultérieures.



La bonne nouvelle pour les clients Apple qui ne possèdent pas encore d'iPad avec la puce M1, c'est que la fonctionnalité Stage Manager a récemment été mise à disposition des modèles antérieurs d'iPad Pro dotés de CPU A12X et A12Z de 2018 et 2020, la nouveauté sera accessible dès la disponibilité d'iPadOS 16.1 à la fin octobre.

iPadOS 16.1 is on track to be released the week of Oct. 24th — barring any new bugs or issues. Apple has historically held launches the week of its earnings calls in October.