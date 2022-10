macOS Ventura et iPadOS 16.1 seront disponibles le 24 octobre à 19h00

Apple a profité de ses annonces matérielles pour réaliser un petit teasing sur ce qui se prépare du côté des nouveautés logicielles à venir. Alors que macOS Ventura et iPadOS 16 sont en programme de bêta depuis plus de 3 mois, les deux mises à jour sont enfin considérées comme étant assez "matures" pour une sortie publique. Apple a dévoilé la date exacte de la disponibilité des deux mises à jour !

Rendez-vous le 24 octobre à 19h00

Vous attendez impatiemment de récupérer la grande mise à jour de macOS et d'iPadOS ? Bonne nouvelle, l'attente se termine bientôt. Apple a annoncé ce soir la mise en ligne d'iPadOS 16.1 et de macOS Ventura pour tous les utilisateurs dans la journée du 24 octobre. Le géant californien publiera les deux mises à jour probablement vers les 19h00 (heure française), c'est à chaque fois l'heure où le déploiement international commence.

macOS Ventura apporte tout de même 160 nouveautés, c'est l'une des mises à jour les plus importantes sur Mac depuis un bon bout de temps. Plusieurs nouveautés qui changeront votre utilisation au quotidien débarqueront, on pense par exemple à la fonctionnalité Collaboration pour avancer sur des projets en temps réel avec d'autres personnes (Keynote, Numbers, Pages, Notes... seront compatibles dès le démarrage), aux sous-titres en direct dans FaceTime ou encore à Stage Manager !



Du côté d'iPadOS 16.1, la mise à jour apportera également son lot de nouveautés, vous retrouverez dès le 24 octobre, la possibilité de modifier/annuler l'envoi d'un iMessage, les liens enrichis dans vos mails, la fonctionnalité Stage Manager... Vous ne reconnaîtrez plus votre iPad après avoir installé la mise à jour.



Rendez-vous le 24 octobre à 19h00 pour télécharger les nouvelles mises à jour pour Mac et iPad.