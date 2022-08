Gurman : iOS 16 est prêt, plus compliqué pour iPadOS et macOS Ventura

C'est au tour de Mark Gurman de nous donner ses informations sur les futurs logiciels système d'Apple. Si celui dédié à l'iPhone, iOS 16, est désormais terminé à 100%, il va falloir se concentrer à fond sur iPadOS et macOS qui seraient encore trop instables.

Oui pour iOS, non pour iPadOS (et macOS)

Nous sommes à moins d'un mois de la présentation de l'iPhone 14 et de la sortie officielle d'iOS 16. La nouvelle mise à jour d'Apple qui se chargera de faire fonctionner nos iPhone regorge de nouveautés et d'ajustements pour fluidifier notre expérience utilisateur.



Au menu de sa traditionnelle lettre hebdomadaire, Mark Gurman de Bloomberg nous a transmis l'info comme quoi le développement d'iOS 16 est maintenant terminé. Un bon timing de la part d'Apple même si cela ne semble pas être le cas partout.

En effet, si iOS 16 et watchOS 9 seront dans les temps, ce serait un peu plus complexe du côté d'iPadOS et de macOS Ventura. Gurman confirme les bruits de couloir des derniers jours en affirmant à son tour que ces deux mises à jour seront lancées simultanément dans le courant du mois d'octobre, soit un mois après iOS 16.



À noter que la sortie du prochain macOS au mois d'octobre est normale, seul iPadOS étant en retard sur son planning. Néanmoins, les développeurs de Cupertino travailleraient d'arrache-pied pour finaliser et livrer macOS Ventura sans trop de bugs à corriger par la suite.



Un déploiement anormal pour Apple qui a l'habitude de publier iOS et iPadOS en même temps. Le principal point qui ferait retarder la sortie d'iPadOS en cette année 2022 serait la nouvelle fonctionnalité Stage Manager.



Pour rappel, le Keynote des iPhone 14 serait prévu pour le 7 septembre prochain. Si tel est le cas, il ne reste plus que deux petites semaines à patienter.