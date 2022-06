Le nouvel iPad 10 avec puce A14, 5G et USB-C

Seulement 9 mois après le lancement de l'iPad 9, l'iPad 10 fait déjà parler de lui. Comme indiqué par les premières sources, ce nouveau modèle serait doté d'une puce A14 Bionic, d'un écran Retina, d'une connexion 5G et d'un port USB-C.

L'iPad 10 fait parler de lui

Selon nos confrères de 9To5Mac, un nouvel iPad d'entrée de gamme serait bien en préparation du côté de Cupertino. D'après leurs sources, cet iPad 10 (nom de code J272) gagnerait trois nouveautés majeures dont la puce A14 Bionic, la 5G et l'USB-C. Une évolution conséquente en comparaison avec l'iPad 9, disponible depuis le mois de septembre 2021.



En revanche, pour continuer à proposer un prix de départ en dessous des 400 €, ce nouveau modèle devrait une fois de plus garder l'écran "classique" aux bordures imposantes. Un design qui objectivement est daté mais peut ne pas déranger celles et ceux qui souhaitent faire un premier pas sur le marché de la tablette.

À ce prix-là, Apple possède une belle avance sur la concurrence en matière de puissance et de fluidité d'expérience grâce à iPadOS malgré les absences de certaines fonctionnalités comme Stage Manager, réservées aux iPad M1.



Si le design ne devrait pas vraiment bouger, l'écran lui pourrait gagner en performances. Toujours selon la même source, Apple stopperait l'écran LCD de 10.2 pouces vieillissant pour passer à un écran Retina de 10.5 pouces voire 10.9 pouces. La puce A14 Bionic devrait le rendre 30% plus puissant que son prédécesseur.



Récapitulatif de l'iPad 10 :