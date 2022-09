AirPods Pro 2 : des fonctionnalités seront absentes pour le lancement !

Le futur étui de chargement pour les prochains AirPods Pro 2 pourrait comporter des trous de haut-parleur, un microphone et une ouverture pour la fixation d'une lanière, selon des rendus CAO...

Vous le savez, Apple organisera un événement spécial au Steve Jobs Theater mercredi pour dévoiler l'iPhone 14, l'Apple Watch Series 8, et probablement d'autres nouveautés. Comme souvent, Mark...

Les AirPods Pro d'Apple ont été lancés en octobre 2019, cf notre test des écouteurs, et il semble que leurs successeurs arrivent bientôt. L'analyste spécialise Apple, Ming-Chi Kuo, rapporte...

Apple vient de dévoiler une mauvaise nouvelle en ce qui concerne les nouveaux AirPods 2 Pro seront mis à la disposition des consommateurs le vendredi 23 septembre , deux des fonctions les plus importantes ne pourront pas être utilisées. Comme l'explique le géant californien, le lancement des AirPods Pro 2 se fait en quelque sorte dans la... précipitation. Si tout est bon au niveau du matériel, il reste encore quelques points à ajouter du côté du logiciel .

