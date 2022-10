tvOS 16 : une nouvelle interface pour Siri et de nouvelles fonctionnalités arrivent !

Pour ses mises à jour de la rentrée, Apple nous a impressionnés avec iOS 16, iPadOS 16 et macOS Ventura, toutefois, ça a été une énorme déception pour watchOS 9 et tvOS 16 qui n'apportent que très peu de nouveautés. Pour réparer le mécontentement généré du côté de tvOS, Apple va proposer du neuf avec une future mise à jour de tvOS 16.

Apple se confie sur une prochaine mise à jour "majeure" de tvOS 16

Vous avez installé tvOS 16 sur votre Apple TV HD ou 4K et vous cherchez encore les nouveautés qui ont été ajoutées ? Rassurez-vous, ce que vous ressentez est partagé par énormément d'utilisateurs qui ne comprennent pas pourquoi tvOS 16 apporte si peu de changements.

Dans un communiqué de presse, Apple se rattrape en affirmant que plusieurs évolutions vont arriver dans une mise à jour de tvOS 16, les propriétaires du boîtier connectés apercevront des modifications du côté de l'interface pour Siri.



Parmi les promesses du géant californien, on retrouve des améliorations sur la reconnaissance vocale, Apple explique que cela deviendra "encore plus simple d'utiliser votre voix pour gérer l'Apple TV et interagir avec les résultats". L'élément le plus notable de cette nouvelle fonctionnalité est que Siri sur tvOS sera capable d'identifier la voix de chaque utilisateur afin que les suggestions et l'historique de visionnage puissent être personnalisés en fonction de chaque profil d'utilisateur.

Siri sur l'Apple TV dispose d'une refonte complète et sera en mesure de reconnaître la voix de chaque utilisateur, afin qu'il puisse facilement accéder à ses films, émissions, musique, jeux et applications, et reprendre là où il s'est arrêté. En utilisant la télécommande Siri Remote et en demandant « Que dois-je regarder ? » les utilisateurs peuvent obtenir des recommandations personnalisées.

Du côté de l'interface de Siri, Apple va opter pour une approche plus moderne et discrète, quand vous déclencherez l'assistant vocal de votre Apple TV, vous aurez le fameux rond de couleurs directement en bas à droite de votre écran. Apple parle d'un "design plus compact" qui devrait être apprécié par les utilisateurs qui interagissent régulièrement avec Siri sur tvOS.



Apple le promet, vous pourrez discuter avec Siri sans rater ce qui se passe sur l'écran. Actuellement, l'affichage de l'assistant vocal s'actualise en temps réel au milieu de l'écran, ce qui peut s'avérer être gênant quand vous regardez un contenu.



La question qu'on peut maintenant se poser, c'est : "est-ce que ces nouveautés seront ajoutées dans tvOS 16.1 ?". Pour le moment, le programme de bêta n'a pas mis en avant ces modifications, toutefois, elles peuvent être intégrées à la dernière minute comme elles peuvent débarquer dans tvOS 16.2 qui sortira probablement au premier trimestre de 2023.