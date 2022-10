La Dynamic Island se pare d'un contour gris sur iOS 16.1

Avec la dernière bêta d'iOS 16.1, la quatrième, Apple a modifié le design de sa désormais célèbre Dynamic Island des iPhone 14 Pro et Pro Max pour le rendre plus visible sur un fond sombre. Lorsque vous utilisez un fond d'écran noir ou en tout cas assez foncé, une bordure gris clair entoure l'extérieur de l'îlot dynamique pour la faire ressortir. Pas bête et plutôt élégant.

Une amélioration discrète sur l'iPhone 14 Pro

Cette bordure n'apparaît pas sur les fonds d'écran de couleur claire où la délimitation de la nouvelle encoche est déjà visible, et elle disparaît lorsque l'iPhone est déverrouillé ou lorsque l'îlot dynamique n'est pas utilisé. En revanche, vous écoutez de la musique ou utilisez une application qui affiche du contenu dans l'îlot dynamique comme Apple Plans, la bordure réapparaît.

Il est clair qu'Apple tente ici de rendre cette zone plus visible et accessible en toutes circonstances, mais cela montre également que la fonctionnalité n'est pas totalement terminée. Malheureusement, cela devrait pénaliser ceux qui souhaitaient plutôt la rendre invisible en appliquant un fond d'écran sombre. Rappelons d'ailleurs à ce propos notre sélection de fonds d'écran pour mettre en valeur la Dynamic Island.



Que pensez-vous de ce changement uniquement visible à partir de la bêta 4 d'iOS 16 sur tous les iPhone 14 Pro ?