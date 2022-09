La Dynamic Island descend avec la fonction "Accès facile" sous iOS 16.1

Les premiers iPhone 14 Pro sont arrivés chez les acheteurs les plus rapides (lors des précommandes), ce qui nous permet d'en apprendre davantage sur la façon dont fonctionne véritablement la Dynamic Island qui remplace l'encoche. Notamment, le comportement de l'îlot dynamique quand on utilise la fonction Reachability - ou "Accès facile" en français - qui varie entre iOS 16.0 et iOS 16.1, actuellement en bêta.

Apple joue avec la nouvelle encoche

Lorsque vous utilisez l'iPhone d'une seule main, vous pouvez utiliser l'accès facile pour abaisser la moitié supérieure de l'écran, afin qu'elle soit à portée de votre pouce. Il s'agit d'une fonctionnalité apparue sur l'iPhone 6, quand Apple a commencé à agrandir de façon drastique ses téléphones.



Dans iOS 16, si vous activez cette option d'accessibilité sur un iPhone 14 Pro, la fonctionnalité abaisse la moitié supérieure de l'écran comme d'habitude. La Dynamic Island, en revanche, reste en haut de l'écran.



Comme l'a souligné Tech-Up sur Twitter, ce comportement a changé avec la dernière bêta iOS 16.1 et la partie abritant Face ID suit le mouvement. Ainsi, l'îlot dynamique se déplace également à mi-chemin de l'écran, ce qui est très pratique pour interagir avec quand elle affiche une Live Activity, le mini player ou autre. Voilà qui devrait aider les possesseurs de l'iPhone 14 Pro Max, qui dispose d'un écran géant de 6,7 pouces.

Voici comment activer l'accès facile :

Allez dans Réglages > Accessibilité > Toucher, puis activez l'accessibilité. Pour abaisser la moitié supérieure de l'écran, effectuez l'une des opérations suivantes : Sur un iPhone avec Face ID : balayez vers le bas sur le bord inférieur de l'écran.

Sur un iPhone avec un bouton Home : Appuyez légèrement deux fois sur le bouton d'accueil. Pour revenir au plein écran, appuyez sur la moitié supérieure de l'écran.

Avez-vous remarqué d'autres petits détails singuliers sur votre nouvel iPhone 14 ou iPhone 14 Pro ?