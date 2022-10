Blackmagic Design annonce une version iPad de DaVinci Resolve

L'éditeur vidéo DaVinci Resolve sera bientôt une réalité sur iPad. En effet, le studio Blackmagic Design vient d'annoncer un portage sur tablettes Apple promettant la prise en charge du RAW, la collaboration dans le Cloud et plus encore. Il ne s'agira pas d'une version complète de l'application PC/Mac dans un premier temps, puisqu'elle ne comportera initialement que les pages Cut et Color. Elle sera tout de même "similaire à la version de bureau", a déclaré Blackmagic.

DaVinci Resolve bientôt en version iPad

L'application iPad prendra en charge les formats de fichiers H.264, H.265, Apple ProRes et Blackmagic RAW, avec des clips disponibles à partir du "stockage interne de l'iPad Pro et de la bibliothèque Photos, d'iCloud connecté en externe ou de disques multimédias USB-C. Une forte compatibilité qui va permettre d'ouvrir des projets de bureau sur la version iPad, y compris des projets collaboratifs partagés via Blackmagic Cloud.

Cela signifie que DaVinci Resolve pour iPad est le même outil professionnel, et la même base de code que celle utilisée sur les principaux longs métrages d'Hollywood.

Il y a quelques changements à l'interface utilisateur en raison de la taille de l'écran, car la barre de menu sera par exemple supprimée. En outre, il n'est pas prévu d'intégrer la page d'édition à la version iPad, car elle est essentiellement conçue pour un clavier et une souris. "Cela rend très difficile le passage à l'iPad sans le modifier d'une manière qui poserait des problèmes aux monteurs professionnels", a déclaré la société. Pour cette raison, la page de montage bénéficiera de nouvelles fonctionnalités, notamment "une prise en charge audio améliorée, le cadrage des clés, les montages fractionnés et bien plus encore."

Les effets Fusion et les outils audio Fairlight ne sont pas encore disponibles non plus, "car leur code logiciel n'a pas encore été adapté à l'iPad." Cependant, la société prévoit de travailler sur ces modules et de les inclure dans une prochaine version.

Mais la grande information du jour, c'est que les possesseurs du tout nouvel iPad Pro M2 auront droit à un rendu Ultra HD ProRes quatre fois plus rapide. Si le studio ne donne pas l'appareil comparé, il s'agit probablement d'une optimisation autour de la puce M2. Du reste, Davinci Resolve sera compatible avec l'Apple Pencil et les différents accessoires comme les écrans externes.



DaVinci Resolve est une application populaire auprès des monteurs professionnels, en partie grâce à ses puissants outils de correction des couleurs. Il existe d'ailleurs une version gratuite puissante de l'application et la version payante est vendu environ 300 euros avec toutes les mises à jour futures gratuites. C'est un certain prix mais à considérer quand on ne souhaite ps passer à un abonnement sur les outils Premiere, After Effects et Audition d'Adobe.



En attendant, vous pouvez télécharger le logiciel sur MacOS :

Télécharger l'app gratuite DaVinci Resolve