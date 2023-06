Un concept du AirPods Max 2 inspiré du Vision Pro d'Apple

Le casque haut de gamme d'Apple, l'AirPods Max, a été lancé il y a plus de deux ans et demi. Il est certainement temps de penser à la relève avec un produit amélioré. C'est ce que s'est dit le designer Parker Ortolani qui a imaginé à quoi pourrait ressembler une deuxième génération du AirPods Max, en s'inspirant du récent ordinateur spatial Vision Pro, lui-même clairement influencé par le "Max".

Un joli AirPods Max 2

Dans ce concept, Ortolani remplace l'arceau des AirPods Max par un bandeau similaire à celui du Vision Pro, comprenant une molette dédiée pour ajuster le confort. Cela permettrait d'obtenir un design plus confortable et aéré. Lors des premiers tests du Vision Pro après la WWDC 23, le confort du casque avait été loué par la plupart des utilisateurs.

L'utilisation de ce bandeau pourrait également permettre au AirPods Max de se plier, contrairement à la première génération. Cela résoudrait l'un des aspects controversés du design du très cher casque et ouvrirait potentiellement la voie à un nouveau boîtier de chargement.



Le concept de Parker s'inspire également du premier ordinateur spatial d'Apple avec un nouveau connecteur de type MagSafe sur l'écouteur droit, qui pourrait être utilisé pour la recharge et la lecture audio sans perte. Bien que l'USB-C soit préféré par certains, la lecture audio Lossless reste très attendue.



Enfin, le concept propose de nouvelles couleurs pour les AirPods Max, notamment minuit, argent, lumière stellaire et gris sidéral.

Une chose est sûre, il est temps que l'entreprise américaine nous propose un AirPods Max 2 avec un design légèrement revu, notamment avec une structure plus légère et confortable, mais aussi des améliorations côté logicielle. Par exemple, l'AirPods Max n'aura pas droit à l'audio adaptative, ni aucune des 5 nouveautés annoncées pour les AirPods Pro 2.



Voici le comparatif entre les AirPods Max 1 et AirPods Max 2 :

Qui attend un AirPods Max 2 avant de craquer pour cet excellent casque Apple ?