Un ingénieur d'Apple explique l'absence du Lossless sur les AirPods Pro 2

Un ingénieur d'Apple a abordé l'absence de support du Lossless, l'audio sans perte en français, dans les AirPods Pro de deuxième génération.



La technologie Bluetooth de la gamme AirPods limite la prise en charge de la qualité sans perte sur Apple Music. Apple a précédemment laissé entendre qu'elle pourrait développer son propre codec et sa propre norme de connectivité qui s'appuierait sur AirPlay et prendrait en charge un streaming audio de meilleure qualité, mais cela ne s'est pas produit sur les AirPods Pro 2.

Le Bluetooth n'est pas un problème

Apple Music propose actuellement un streaming sans perte en 24 bits et jusqu'à 48 kHz, ainsi qu'un streaming sans perte haute résolution allant jusqu'à 192 kHz, mais il faut pour cela un convertisseur numérique-analogique externe, un DAC.



Dans une interview accordée à What Hi-Fi, Esge Andersen, ingénieur chez Apple et membre de l'équipe acoustique de la société, a déclaré que la société ne pense pas que la technologie Bluetooth actuelle soit un facteur limitant la qualité audio des AirPods. Anderson a ajouté que même avec la technologie Bluetooth et les normes de codecs actuelles, Apple peut encore apporter des améliorations à la qualité audio, tout en ne sacrifiant pas la stabilité.

Andersen reste cependant prudent, affirmant que si la qualité audio est toujours une priorité :

il est important de comprendre que nous pouvons encore faire de grands progrès sans changer le codec. Et le choix de codecs dont nous disposons aujourd'hui est davantage axé sur la fiabilité. Il s'agit donc de faire quelque chose de robuste dans tous les environnements.



Nous voulons faire progresser la qualité du son, et nous pouvons le faire avec beaucoup d'autres éléments. Nous ne pensons pas que le codec soit actuellement la limite de la qualité audio sur les produits Bluetooth.

Au cours de l'interview, Anderson a également offert un regard intéressant sur la façon dont Apple a développé la nouvelle génération des AirPods Pro et comment elle valide la qualité du son. L'ingénieur a révélé qu'Apple dispose d'un panel d'experts du son qui font un retour sur la qualité audio pendant toutes les phases du développement. "Et à la fin de la journée, il y a en quelque sorte un compromis, parce que vous ne pouvez pas encore le rendre parfait pour tout le monde", a-t-il déclaré.



Comme nous l'avions noté durant notre test des AirPods Pro 2, l'une des améliorations les plus considérables de cette deuxième génération se situe au niveau de l'annulation active du bruit. Apple affirme que l'annulation du bruit sur les nouveaux AirPods Pro est jusqu'à deux fois meilleure qu'auparavant, et Anderson a expliqué que la volonté était de "donner à tout le monde un AirPods Max dans leur poche". C'est réussi, d'autant que le nouveau mode Transparence est lui aussi bien plus réussi. N'oublions pas non plus le son plus percutant, tout en restant plutôt équilibré.



