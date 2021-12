Le vice-président de l'acoustique d'Apple parle des AirPods et des limites du Bluetooth

Cela fait maintenant plusieurs années que les responsables et vice-présidents d'Apple n'hésitent plus à partager des informations sur des projets ou des difficultés qu'ils rencontrent. Dans le cadre d'une interview exclusive au média What HiFi, Gary Geaves le vice-président de l'acoustique des produits Apple s'est exprimé sur les AirPods et les limites qu'impose le Bluetooth.

Apple aimerait vraiment une norme sans fil capable d'offrir plus de bande passante

Les AirPods Pro et les AirPods Max ont un point faible, s'ils mettent à disposition des fonctionnalités innovantes comme la lecture en Dolby Atmos et Audio Spatial, ils ne peuvent pas proposer une lecture de musique en Lossless. Le problème, c'est que cette contrainte va à l'encontre de l'argument principal commercial d'Apple Music : l'audio sans perte pour des dizaines de millions de titres du catalogue.



Si Apple ne peut pas proposer cette évolution avec ses AirPods Pro et AirPods Max, c'est tout simplement parce que le Bluetooth utilisé aujourd'hui ne permet pas une bande passante suffisante pour transmettre la quantité de données nécessaire pour lire de l'audio sans perte.

Évidemment, chez Apple on ressent une certaine frustration puisqu'il y a un grand catalogue rempli de morceaux compatibles Lossless sur Apple Music, mais l'expérience utilisateur est bridée à cause de la technologie Bluetooth qui n'arrive pas à suivre.



Gary Geaves a expliqué au média :

De toute évidence, le sans-fil est essentiel à la diffusion du contenu dont vous parlez, mais aussi des choses comme la quantité de latence que vous obtenez lorsque vous bougez la tête, et si c'est trop long, entre bouger la tête et changer le son ou maintenir l'électricité statique, ça va vous rendre très malade, donc nous devons y arriver. Il est juste de dire que nous aimerions plus de bande passante, et... Je m'arrête là. Nous aimerions plus de bande passante.

Geaves a également communiqué une information pour le moins surprenante à propos des AirPods 3. Si on avait pu penser que la troisième génération des écouteurs sans fil avait été conçue à partir des AirPods 2 ou AirPods Pro, on a finalement tout faux.

Le vice-président de l'acoustique affirme que les ingénieurs ont reçu l'ordre de travailler sur le projet en partant de... zéro. Les AirPods 3 intègrent des composants uniques qu'on ne retrouve pas dans d'autres AirPods. Cependant, Geaves explique tout de même que les atouts qu'apprécient tant les clients n'ont pas été ignorés :

Nous avons commencé par examiner de très près les points forts des AirPods originaux. Nous savons que beaucoup de gens aiment vraiment l'ajustement ouvert sans effort qui ne colle pas dans votre canal auditif et se pose confortablement sur votre oreille. Cela ne crée pas de sceau, ce que les gens aiment, mais cela crée des défis pour l'équipe audio"

Ce qu'on peut regretter dans cette interview, c'est que Gary Geaves n'a pas mentionné les alternatives sur lesquelles travaillent les équipes pour contourner cette limite qu'impose aujourd'hui le Bluetooth. Même si rien n'affirme que c'est le cas, on se doute bien qu'Apple ne va pas rester à attendre une révolution sur le Bluetooth pour obtenir une technologie sans fil permettant de transmettre plus de bande passante.



