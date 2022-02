Apple a amélioré la qualité des appels sur les AirPods Pro

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Alban Martin

Si comme nous, vous étiez quelque peu déçu de la qualité audio en appel des AirPods Pro, notamment à cause des micros trop éloignés de votre bouche suite au raccourcissement des tiges, sachez qu'Apple a réussi à améliorer tout cela au moment de la sortie des AirPods 3. Oui, une mise à jour firmware a permis le changement de l'encodage ACC vers ACC-ELD. Apple expliquait que cela permet d'améliorer la netteté et le naturel de la voix lors des appels. C'est ce que le développeur Marco Pfeiffer a pu mettre en exergue.

Merci à l'encodage AAC-ELD

En effet, le codec AAC-ELD remplace l'AAC, jusqu'ici largement utilisé par Apple pour la musique, avec une latence plus faible et une qualité en hausse grâce à un taux d'échantillonnage de 24 000 Hz et la reconstruction de bande spectrale (SBR). Le SBR est une technologie mise au point en 2007 par Coding Technologies, une société suédoise.

Le développeur explique le fonctionnement technique lors d'un coup de fil. Les AirPods connectés en Bluetooth basculent du profil audio A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) au HFP (Hands Free Profile) qui perd en qualité mais qui autorise l'audio bidirectionnel. Dans ce cas, il y a initialement deux codecs potentiels, soit le CVSD (Continuously variable slope delta) qui transfère en mono dans les deux directions à 8 000 Hz, et le mSBC, apparu un peu après avec un taux de transfert de 16 000 Hz. Consultez Wikipédia pour en savoir plus sur les profiles Bluetooth.

Marco Pfeiffer parle d'un choix entre deux basses qualités : extrêmement mauvaise ou plutôt mauvaise. Si le codec CVSD pourrait suffire puisque la voix humaine se situe entre 2 000 et 4 000 Hz, un taux d'échantillonnage bien plus élevé comme l'AAC-ELD permet un confort audio nettement supérieur. Ce troisième choix fait toute la différence, et les clients ayant des AirPods Pro l'ont probablement remarqué. Ceux qui ont craqué pour les nouveaux AirPods 3, ils en ont profité directement.



Reste que pour aller plus loin, le Bluetooth actuel est trop limité, comme nous l'avions vu pour avoir du vrai Lossless sur AirPods. Apple travaille d'ailleurs sur les limites du Bluetooth.