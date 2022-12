Le HomePod mini est en promotion

Le HomePod mini est rarement en promotion depuis sa sortie, la petite enceinte connectée d'Apple se vend tellement bien que les revendeurs n'ont pas de raison de brader le prix pour écouler les stocks. Comme Noël approche, Boulanger a décidé (via le site Rakuten) d'offrir 15€ sur le prix officiel du HomePod mini !

Le HomePod mini

Vous souhaitez accéder au gigantesque catalogue d'Apple Music dans votre chambre, salle de bain, votre cuisine ou votre salon ? Bonne nouvelle, le HomePod mini avec l'assistant vocal Siri est la solution parfaite pour vous offrir la meilleure expérience audio avec un accès à un grand nombre de commandes vocales !



Au niveau du son, le HomePod mini a de multiples avantages comparés à la concurrence. Il propose des basses profondes et des hautes fréquences cristallines grâce à un transducteur à large bande et deux radiateurs passifs, il est capable de diffuser le son à 360° grâce à un guide d'ondes acoustiques conçu sur mesure par les ingénieurs d'Apple.

Le HomePod mini embarque également un tissu acoustique transparent et vous profiterez d'un traitement audio informatique développé par Apple pour un réglage sonore en temps réel.

La firme de Cupertino a par ailleurs inclus dans le HomePod mini quatre micros pour entendre le "Dis Siri" de loin ou même quand vous écoutez la musique à un volume élevé !



La petite enceinte connectée d'Apple est compatible avec l'audio multiroom AirPlay 2, votre HomePod mini est donc capable de s'associer avec un autre appareil compatible AirPlay 2 pour diffuser de la musique en simultané avec lui.

Résultat, vous pouvez connecter 2 HomePod mini ensemble ou un HomePod mini avec un équipement tiers (pas forcément de l'écosystème Apple).

Avec le HomePod mini, vous avez accès à Apple Music, aux podcasts de l'application dédiée d'Apple ou encore à des services de streaming tiers comme Deezer.

Vous profiterez aussi de tout ce qui fait le succès du HomePod mini comme la possibilité de demander à Siri de contrôler votre domotique à la maison, d'ajouter un rappel, de rédiger une nouvelle note, d'envoyer un iMessage, de calculer un itinéraire avec Apple Plans...



Au cas où vous achetez le HomePod mini pour l'installer dans une maison familiale, sachez que Siri est désormais capable de reconnaître jusqu'à 6 voix différentes pour offrir une expérience personnalisée à chaque personne. Résultat, Siri sait où ajouter le rappel, connait déjà les goûts musicaux de toute la famille...

