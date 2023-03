watchOS 9.4 permet de supprimer des applications natives depuis l'Apple Watch

La mise à jour watchOS 9.4 qui est sortie hier soir comporte une fonctionnalité cachée qui est conçue pour vous permettre de supprimer les applications intégrées directement depuis l'Apple Watch. Apple n'a pas mentionné cette nouveauté dans les notes de version, mais un document d'assistance sur la suppression des apps intégrées de divers appareils a été mis à jour.

Une nouveauté pratique

Selon Apple, les applications suivantes peuvent être supprimées de l'Apple Watch si vous utilisez watchOS 9.4 ou une version ultérieure :

Activité

Profondeur

Sirène d'urgence

Localiser

Fréquence cardiaque

Cartes (Wallet)

Portefeuille

Exercice

Horloge universelle

Plans

Avant watchOS 9.4, vous pouviez déjà supprimer une app de votre Apple Watch en le faisant de votre iPhone, mais l'app devait être supprimée des deux appareils. Avec watchOS 9.4, vous pouvez supprimer une app comme Activité ou Plans sur votre montre, tout en la laissant intacte sur l'iPhone.



Apple prévient que la suppression d'applications intégrées peut affecter les fonctionnalités de base de l'appareil. Si vous supprimez l'application Fréquence cardiaque, par exemple, l'Apple Watch ne sera plus en mesure d'envoyer des notifications de fréquence cardiaque élevée, de fréquence cardiaque basse, de rythme irrégulier et de cardio-training. Logique !



Apple a été critiquée pour avoir exigé que ses applications soient installées par défaut sur les iPhone, iPad et Apple Watch, et a donc mis en place des outils de suppression des applications au cours des dernières années. iOS 16, en particulier, a ajouté la prise en charge de la suppression d'une grande variété d'applications intégrées, ce qui est utile pour ceux qui préfèrent utiliser des solutions tierces comme Waze pour le GPS par exemple. Mais tout peut également cohabiter. La suppression permet aussi de gagner de l’espace de stockage.