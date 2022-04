Apple va supprimer les applications non mises à jour depuis longtemps

Apple a envoyé à certains développeurs comme nous un courriel ainsi qu’un message sur App Store Connect intitulé "App Improvement Notice", les avertissant que la société supprimera de l'App Store les applications qui n'ont pas été "mises à jour depuis un temps significatif". Une initiative qui fait grincer des dents puisque la plupart fonctionne très bien.

Les développeurs se sont plaints sur les médias sociaux de cette nouvelle politique, car elle pourrait être surtout préjudiciable aux indépendants et aux petits éditeurs de jeux. Alors que l’application BestOfGames publiée par notre société en 2016 puis mise à jour en 2018 fait partie des apps ciblées, d’autres comme Protopop Games n’ont pas hésité à partager une capture d'écran de l'e-mail envoyée par Apple :





I feel sick. Apple just sent me an email saying they're removing my free game Motivoto because its more than 2 years old.



It's part of their App improvement system.



This is not cool. Console games from 2000 are still available for sale.



This is an unfair barrier to indie devs. pic.twitter.com/7XNcLfiEcR