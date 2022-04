Le procès d'Apple contre Epic Games repoussé à 2024 en Australie

Le juge australien qui a pour mission de s'occuper de la plainte d'Epic Games envers Apple sur son territoire vient d'annoncer que le procès est décalé en 2024 alors qu'il était de base annoncé pour la fin d'année 2022. La principale raison, laisser le moins d'espace possible entre ce procès et celui entre Google et Epic Games.

Une décision qui convient à tout le monde

Il y a maintenant plus d'un an, Epic Games a déposé une plainte contre Apple dans de nombreuses régions du monde. Brièvement, nous pouvons citer les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Europe (Commission Européenne) ou encore l'Australie.



Pour ce qui est du dernier pays cité, on apprend que le procès en question serait finalement reporté à mars 2024. C'est le juge Nye Perram, en charge de l'affaire, qui a validé ce report et expliqué le pourquoi du comment. Initialement, les auditions devant le tribunal devaient se dérouler durant le mois de novembre 2022.

D'après les explications, un procès similaire entre Google et Epic Games est également attendu pour 2024. L'objectif serait donc de faire d'une pierre deux coups et de s'éviter quelques soucis juridiques. Le fait de traiter ces deux affaires l'une après l'autre éviterait au tribunal fédéral de s'attirer des ennuis, des pressions...



Un report qui semble arranger tout le monde étant donné que la date initiale, à savoir novembre 2022, n'était pas non plus au goût des deux entreprises concernées. À noter qu'Epic Games aurait préféré la mi-2023.



Enfin, au niveau de l'actualité récente autour de cette affaire, soulignons le soutien de Roblox à Apple, l'appel d'Epic Games face à la décision finale du procès aux USA ou encore la Californie qui contredit le juge qui s'occupait du procès.