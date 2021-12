La Californie contredit la juge dans le procès d'Apple et d'Epic Games

Il y a 40 min

Services Apple

Alexandre Godard

Réagir



L'État de Californie vient d'annoncer qu'il souhaitait prendre la parole dans l'affaire Apple VS Epic Games qui dure maintenant depuis un bon bout de temps. D'après la source, son avis divergerait de celui de la juge qui était en charge du procès. Un nouveau retournement de situation à prévoir dans les mois à venir ?

Apple VS Epic Games : chapitre 152

Une histoire sans fin... Le procès entre Apple et Epic Games n'a jamais cessé de faire parler malgré le fait que le verdict ait été rendu. La première raison, c'est simplement car Apple a fait appel et la deuxième, c'est parce que le patron d'Epic, Tim Sweeney, l'a toujours mauvaise et ne cesse de critiquer la pomme partout où il passe.



Il y a une quinzaine de jours, nous avons également appris que le géant Californien avait réussi à repousser l'injonction qui l'aurait obligé à mettre en place tout un tas de changements sur son App Store. Cette fois-ci, c'est la cour d'appel qui a jugé la réclamation valable et légitime au vu de l'ampleur du débat.

À quelques heures de Noël, un nouveau retournement de situation vient de surgir de nulle part et il pourrait être en faveur d'Apple. Comme le révèle BNN Bloomberg, le bureau du procureur général de l'État de Californie a décidé de s'immiscer dans l'affaire.



Selon les premiers retours, il jugerait la décision de la juge erronée et souhaiterait qu'Apple puisse à nouveau s'exprimer et apporter de nouveaux arguments pour se justifier. Pour rappel, la juge Yvonne Gonzalez Rogers avait demandé à Apple d'opérer des changements, même si ce n'était pas exactement ce que demandait Epic Games.



S'il y a donc une chose à retenir, c'est que ce procès est loin d'être terminé et qu'Apple a encore une chance d'en sortir grand vainqueur. Attention tout de même au fait que son modèle économique autour de sa boutique d'applications est critiqué de partout que ce soit aux États-Unis ou à travers le monde dans différents pays. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'Apple procède de temps en temps à quelques modifications pour montrer sa bonne volonté sans trop en donner non plus.