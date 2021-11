Epic Games va encore charger Apple lors de la conférence en Corée du Sud

La semaine prochaine, dès lundi, une conférence va se tenir en Corée du Sud avec comme sujet principal, l'équité parfois absente dans certains écosystèmes très populaires. Une conférence où nous retrouverons le PDG d'Epic Games qui doit déjà se frotter les mains de pouvoir en remettre une couche sur Apple et son App Store.

Apple va avoir les oreilles qui sifflent la semaine prochaine

C'est une histoire qui a commencée il y a plusieurs mois et qui n'est pas près de se terminer, que ce soit sur le plan moral ou le plan juridique. Rappelez-vous, Epic Games propriétaire de Fortnite avait décidé l'année dernière d'enfreindre les règles de l'App Store, les jugeant anti-concurrentielles.



Bien évidemment, Apple avait immédiatement réagi en supprimant le jeu de son service ce qui avait en toute logique éveillé la colère d'Epic qui décidera par la suite d'attaquer le géant californien en justice.

Depuis, le procès est passé (Apple a fait appel) mais s'il y a bien une chose qui est resté ancré dans notre cerveau, c'est que le PDG d'Epic Games, le sulfureux Tim Sweeney, fait de l'anti-concurrence son combat principal au quotidien.



Que ce soit via des tweets, des interviews ou même des conférences, celui-ci ne peut pas s'empêcher de mettre un petit tacle à Apple a chaque prise de parole. En parlant de conférence, il y en a justement une qui va se tenir la semaine prochaine en Corée du Sud et elle aura pour objectif d'évoquer cette fameuse équité pas toujours respectée sur les plateformes et les écosystèmes d'applications.



Sans trop de suspens, Tim Sweeney sera présent et prendra la parole lors de cette conférence. Nul doute que son histoire récente devrait une fois de plus être évoquée. Il ne sera bien évidemment pas le seul car nous retrouverons également le PDG de Match Group (Tinder) le secrétaire d'État français du numérique Cédric O et bien d'autres.



La Coalition for App Fairness sera elle aussi présente au complet pour cet évènement immanquable. Pour rappel, la Coalition est un groupe composé d'entreprises et de développeurs qui ont tous un mê̂me objectif, rendre Apple moins anti-concurrentielle (selon leurs propos).



Vous l'aurez compris, Apple risque donc d'en prendre pour son grade lors de cet évènement qui débutera ce lundi 15 novembre 2021.