Apple diffuse la version finale de watchOS 9.4

Les clients Apple peuvent obtenir le nouveau firmware watchOS 9.4 en téléchargeant la mise à jour depuis le menu Réglages de leur montre, ou depuis l'iPhone associé à cette dernière. Pour ce faire, il faut que la montre ait au moins 50% de batterie et soit en cours de recharge. Si vous ne voyez pas la nouvelle version, retentez un peu plus tard.

Si vous êtes en possession d'une Apple Watch Series 4 jusqu'à une Apple Watch Ultra, vous pouvez installer watchOS 9.4. D'après nos premiers tests, l'autonomie est stable et fortement améliorée si vous utilisez le mode économie d'énergie .

watchOS 9.4 comprend des améliorations pour l'Apple Watch et apporte des fonctionnalités à de nouvelles régions.

Comme prévu, Apple n'oublie pas les clients de l'Apple Watch et diffuse la version finale de watchOS 9.4 pour ses montres connectées. Cette mise à jour accompagne iOS 16.4, iPadOS 16.4 et autre tvOS 16.4.

