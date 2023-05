Apple diffuse la version finale de watchOS 9.5

Les clients Apple peuvent télécharger le nouveau firmware watchOS 9.5 depuis le menu Réglages de leur montre, ou depuis l'iPhone associé à cette dernière. Pour ce faire, il faut que la montre soit dotée d'au moins 50% de batterie et soit en cours de recharge. Si vous ne voyez pas la nouvelle version, retentez dans quelques minutes, les serveurs sont parfois surchargés.

watchOS 9.5 comprend de nouvelles fonctionnalités, des améliorations et des corrections de bugs, notamment un nouveau cadran de montre Pride Celebration pour rendre hommage à la communauté et à la culture LGBTQ+.

Comme prévu, Apple n'oublie pas les clients de l'Apple Watch et publie la version finale de watchOS 9.5 pour ses montres connectées. Cette mise à jour accompagne iOS 16.5, iPadOS 16.5 et autre tvOS 16.5.

