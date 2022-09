Spotify : la lecture en streaming est en panne sur Apple Watch depuis watchOS 9

Depuis plusieurs mois, Spotify propose la lecture de vos musiques préférées en streaming depuis l'Apple Watch. Cette nouveauté (qui a été très bien accueilli par les abonnés du service) ne fonctionne plus depuis le passage vers watchOS 9. Face à cette situation délicate, Spotify recommande quelque chose pour aider les utilisateurs qui sont concernés !

Spotify en difficulté depuis la sortie de watchOS 9

Les mises à jour peuvent parfois poser des problèmes de compatibilités avec certaines applications, si ce n'est pas fréquent, cela peut arriver de temps en temps.

Spotify en est l'exemple parfait, depuis que les propriétaires d'Apple Watch ont installé la mise à jour watchOS 9, la lecture en streaming est devenue inutilisable.



Les utilisateurs ont un message d'erreur à l'ouverture de l'application Spotify, celui-ci mentionne un "problème de streaming" qui empêche de lire une musique.

watchOS 9 d’Apple a généré un bug qui empêche le streaming de Spotify sur l’Apple Watch de fonctionner. Nous recommandons vivement aux utilisateurs de Spotify avec une Apple Watch de ne pas installer la mise à jour watchOS 9 tant qu’Apple n’a pas mis en place un correctif pour ce problème.

En attendant la prochaine mise à jour de watchOS, le service de streaming préconise une technique de contournement aux utilisateurs qui rencontrent cette difficulté depuis lundi soir.

Après une courte recherche pour éviter d'être confronté à l'incident, les développeurs de Spotify ont trouvé une astuce. L'entreprise conseille à ses utilisateurs qui sont déjà sur watchOS 9 d'exploiter la lecture hors ligne des musiques, l'abonné aura juste à télécharger les musiques qu'il souhaite écouter puis à les transférer de son iPhone vers son Apple Watch. Avec cette approche, la lecture ne se fait plus en streaming via le Bluetooth de l'iPhone et l'Apple Watch, mais directement depuis le stockage de la montre connectée !



Bien sûr, cette solution est momentanée, le temps qu'Apple propose un correctif à ce problème, ce qui arrivera probablement dans les prochains jours ou semaines avec watchOS 9.0.1 qui a plusieurs bugs à corriger.

Du côté de Spotify, on assure que l'anomalie ne vient pas de l'application watchOS en elle-même, mais bien de la mise à jour d'Apple qui a dégradé l'utilisation de cette fonctionnalité.

Il n'y a plus qu'à espérer maintenant que les deux entreprises (qui sont en conflit sur la commission de l'App Store) ne se renvoient pas la balle indéfiniment, ce qui prendrait en otage les utilisateurs qui sont nombreux à apprécier la lecture en streaming depuis l'Apple Watch.

